他年輕跑船苦攢「1個月薪水」買錶犒賞自己　51年後飆破150萬！

▲71歲的庫柏（Roger Cooper）年輕時買下一支手錶，如今被估價飆破150萬。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

來自英國漢普郡（Hampshire）的庫柏（Roger Cooper）年輕時擔任船員，曾經辛苦存下1個月的薪水，買下歐米茄（Omega）超霸系列超人（Speedmaster Ultraman）手錶犒賞自己。他日前將珍藏的手錶送交估價，才知道價值已經飆漲到4萬英鎊（大約新台幣156.7萬元），當場嚇得目瞪口呆。

The watch sells for so much more than what he bought it for, and it's safe to say he wasn't expecting it. 由 LADbible 發佈於 2019年10月27日 星期日

庫柏日前參加BBC節目《骨董路演》（Antiques Roadshow），得知手錶被估價4萬英鎊時，驚訝得呆若木雞。他提到，1968年時在香港跑船，認識一名熟識批發商的好友，因此才能用好價錢買到精緻手錶，當作21歲生日禮物，「我花了35英鎊，考慮到我當時一周薪水只有10英鎊，那已經是很大一筆錢了。」他開心地說，「幸好這些年以來，我一直都留著它。」

根據《太陽報》，庫柏非常愛護手錶，「我就連駕駛小艇的時候都一直戴著這支錶。但是它後來確實有點被摔到，因此我大概1983年決定換成便宜的卡西歐（Casio），把超霸珍藏在安全的抽屜裡。」他每次路過手錶店，總會特別看一看現在販賣的超霸系列，逐漸發現有點不一樣，「我去年做了一點功課，發現「紅色指針」非常罕見，我因此寫信給《骨董路演》。」

▲庫柏一直都戴著這支手錶，非常愛惜，後來才收到抽屜裡珍藏。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

根據Metro，拍賣商黑爾（David Hare）介紹，超霸系列曾被阿姆斯壯戴著上月球，因此聲名大噪，但是，庫柏擁有的這一支更是特別，因為「它有著非常罕見的橘紅色秒針，而且是1968年限量生產的。」據了解，歐米茄1968年只製造了50支「超人」手錶。

庫柏表示，節目工作人員們對於這一支錶非常感興趣，「我發現它多麼有價值後非常驚訝，我可以把它當成傳家寶，但它實在太貴了，我決定把它賣掉，用這一筆費用好好照顧家人。」據了解，他以3.1萬英鎊（大約新台幣121.4萬元）將手錶賣給拍賣行Gardiner Houlgate。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！