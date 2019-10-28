Dream Big元大公益圓夢計畫　3年幫助逾3.3萬人翻轉人生

▲元大金揭曉「第四屆Dream Big元大公益圓夢計畫」名單，最終選出6個團體，給予社福單位奧援，將行善力量擴大累積。（圖／元大金提供）

記者紀佳妘／台北報導

元大金控暨元大文教基金會今（28）日揭曉「第四屆Dream Big元大公益圓夢計畫」名單，歷經3個月的時間，最終選出6個團體，不僅提供30萬元的圓夢金，也將整合集團資源與志工力量，陪伴獲選團體完成夢想。

Dream Big元大公益圓夢計畫自今年7月徵件以來，許多有夢想、熱情與創意的公益夥伴提案參與，經過書面審查、現地訪視與面試審查，歷時超過3個月選出6個團體，包括社團法人IPOWER培力學社、逆風劇團、財團法人心路社會福利基金會新竹分事務所、財團法人弘道老人福利基金會、雲林縣大埤鄉嘉興國民小學、彰化縣二林鎮興華國民小學，每一個參與計畫的團體所做的簡報內容都很精彩，展現多樣的創意與用心。

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元大文教基金會執行長楊荊蓀表示，Dream Big元大公益圓夢計畫3年來已幫助19個團體圓夢，並號召1,410位集團內、外部志工一起投入，受惠人數達3萬3,087人次。過去3屆計畫，元大員工以志工的角色參與獲選單位的計畫，協助活動進行，長時間下來激發許多同仁參與公益的服務熱忱，主動報名志工活動。

身為本次計畫的評審POP Radio廣播電台台長林書煒期許，獲選單位「用熱情、執行力與元大連結，讓活動執行更有效率」，參選的計畫都讓人感到豐沛的熱情，但計畫完整性與主題聚焦是評選的重點，因此脫穎而出的計畫受到評審的期待，希望本次獲選單位能落實計畫內容。

元大國際資產董事長宋耀明表示，「這次評選會議讓我學習到很多，看到許多人願意付出時間與精力照顧需要的人，提供翻轉人生的機會與動力，這是非常有意義的事，也令人欽佩。」

來自彰化縣二林鎮興華國小，由本屆最「幼齒」小朋友進行簡報，2位年紀僅11歲的同學以唱雙簧的方式進行簡報，一搭一唱並搭配生動的肢體語言，讓在場評審為之驚艷。

另外，財團法人弘道老人福利基金會獨特的「彭祖裝」吸引評審目光，把蛙鏡、耳罩、裝有鉛塊的護具穿戴上身，感受高齡者視茫、重聽、駝背等身體退化情況，體驗「老」的感覺，讓年輕人將心比心體會老人家的不便。