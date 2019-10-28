朱立倫酸蘇貞昌：行政院長別變成選舉總幹事　每天搞選舉、搞政治

▲朱立倫。（資料照／朱辦提供）

記者羅婉庭／新北報導

前新北市長朱立倫28日表示，行政院最近太多政治語言，希望恢復閣揆原來應扮演的工作，就是穩定政局、領導所有政務，不要變成選舉總幹事、選舉主委，台灣要的閣揆不是每天搞選舉、搞政治，要能穩定政局比較重要。

另外，國民黨總統參選人韓國瑜日前拋出的政策補助交換學生的政策，朱立倫上午至九份替國民黨立委參選人李永萍輔選時受訪表示，交換學生是好事，現在正在做的是大約一年一萬多名大學生去國外交換，韓國瑜的意思應該是「擴大辦理」，不是所有學生都去交換，這不可能的，應該是努力要擴大實施，但這也牽涉到學生的意願、興趣、專長。

韓國瑜日前在雲林傾聽之旅中表示，若他當選總統，一定大力推動中英雙語教育，也鼓勵大學生4年、研究生3年中一定要有一年去國外當交換生，所有費用，他一定想辦法幫忙解決。韓辦指出，假設政府負擔1/2或1/3，另外可考慮用銀行的優惠貸款；此外，也考慮設立排富條款，若想好配套措施、大力實行，會是很大的亮點。

韓辦表示，目前大學和碩士生出國當交換學生一年，以現況一年有24萬大專生、8萬碩士生，共32萬學生計算，出國一年的學雜費加基本生活費以100萬元新台幣(3.3萬美元)為原則，若全部由政府負擔，要花3200億元。

韓國瑜競辦提及，若政府負擔一半，為1600億元，加上排富條款設定為年收入144萬元 (月入12萬元) 以上者；另外，出國必須通過托福或雅思測驗，這兩個設定可讓政府負擔減少一大部分；以一年5萬人計算，眼前可使用的經費，可挪用5百億元前瞻基礎建設經費，不夠的再由政府負擔，這對提升人力資本大有幫助、國力將大增。