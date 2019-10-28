影／真正「吃土」！河南小吃土饃　土加麵翻炒配雞蛋蔥花超養生

記者馬叔安／綜合報導

許多人會以「吃土」來形容經濟拮据的狀態，但其實在河南濟源市王屋山區，真的有一種泥土做的料理，叫做「土饃」，濟源本地的觀音土是這種食物的最重要的原料，這種土帶有礦物質和有益的微量元素，包括鐵、鈣、鋅、鉀等，濟源當地的王屋老街還能看到長達百米的曬土饃景色。

▲河南濟源王屋山土饃。（圖／翻攝自《中新社》）

《中新社》報導，河南濟源王屋山26日舉辦「吃土大會」，數千民眾「掃光」一噸土饃，土饃手藝傳承人介紹，土饃的原料觀音土的土質細膩，無任何雜質，碾碎用篩子篩出來後就像白麵一樣細膩。和麵時加入不同的原料，調制出不同的味道，將麵切成塊狀或者條狀後，倒入翻滾的土中不斷翻炒，炒熟後，用篩子篩掉多餘的土，便可食用。

▲土饃的原料是觀音土。（圖／翻攝自《中新社》）

報導指出，土饃具有醒脾健胃、消滯化食、柔和腸胃的功效，還能佐以雞蛋、蔥花等輔料，當地王屋山下的王屋老街，民眾會集中晾曬展示土饃，土饃連綿百米，蜿蜒曲折成美景，與古色古香的老街相映成趣。

根據百度百科，土饃的加工方法是先把麵發酵後，加入雞蛋、調料等，揉成麵團，搓成指頭粗的麵條，切成如大棗、小棗、核桃等大小的麵塊，放入鍋內的白麵土中烘焙，熱量通過鍋導熱白麵土悶烤熟麵塊，這麵塊經過檢選就可食用。

▲民眾正在攤曬土饃。（圖／翻攝自《中新社》）

此外，土饃顏色似土呈微黃，噴放香氣，誘食欲、口感好，外酥裡軟，硬中有脆，酥香味濃，磨齒滲唾，順利下咽，柔和入胃，回味無窮，可食可藥，食之充飢，藥用消滯，防止水土不服，而且土饃保存時間長，可達一年不變質。

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