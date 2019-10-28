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清大生改編嘲諷時事的黑色幽默　「三便士歌劇」開放免費索票

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▲清大生改編嘲諷時事的黑色幽默　「三便士歌劇」開放免費索票。（圖／清大提供）

▲清華大學結合音樂系及跨領域學生，共同演出大型類音樂劇。（圖／清大提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

清華大學學生即將在11月1日晚上在大禮堂演出類音樂劇「三便士歌劇」，這是清華與竹教大合校後推出的首場大型演出。除由主修聲樂的音樂系學生擔綱，還透過全校海選，找到多位會演又會唱的人社院、化學系等學生參演，將帶領觀眾穿越時空，來到19世紀的倫敦，欣賞一齣諷刺資本主義的荒誕喜劇，即日起開放民眾免費索票。

▲清大生改編嘲諷時事的黑色幽默　「三便士歌劇」開放免費索票。（圖／清大提供）

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▲清華學生投入「穿越時空的魔法-三便士」演出，巧妙詮釋劇中角色。

三便士歌劇改編自音樂劇的始祖、兩百多年前紅遍一時的英國「乞丐歌劇」，1928年在德國首演即造成轟動，並號稱只要三毛錢就可以進劇院看戲，故名「三便士」。全劇看似熱鬧歡樂，其實暗諷資本主義及上流社會的社交文化。
劇情講述乞丐頭子品錢開了一家專營乞丐事業的公司，掌控了整個倫敦的乞丐市場，但他的女兒卻愛上了惡名昭彰的強盗頭子麥基，並不顧父母反對，與麥基私訂終身。品錢因此施壓警察局長逮捕麥基，否則就要發動乞丐們癱瘓女王的加冕典禮。警察局長雖是麥基好友，但擋不住壓力，只好出動人馬追捕麥基。清華大學將它翻成中文演出，還加入了許多現代元素及嘲諷時事的黑色幽默。

策畫這場大型演出的清華大學音樂系主任張芳宇表示，為了號召更多對音樂劇有興趣的跨領域學生參演，早在今年5月就在校內舉辦海選；這次台前幕後參與的34位學生來自12個系所，包括數學系、外語系、動機系等，他們的表現令專業評審眼晴一亮，相信也能贏得觀眾的肯定。

▲清大生改編嘲諷時事的黑色幽默　「三便士歌劇」開放免費索票。（圖／清大提供）

▲清華化學系學生鄭仕瑋(右一)為角色注入喜感。

清華人社院學士班大三生陳星宇就是張芳宇口中令海選評審激賞的新星之一。「她一開口，我們就認為警察局長養女露西的角色非她莫屬。真的非常有天份。」張芳宇說。

陳星宇熱愛戲劇表演，曾參與過戲劇社的演出，也曾是清華國標舞社的社長。她說，這次演出最大的挑戰在開口唱歌，感謝系上請來專業的音樂老師指導，同台出演的音樂系同學也不藏私地教她發聲的位置與方法。經過這幾個月的排練洗禮，她克服了恐懼，更放得開，也更確定未來將朝戲劇之路發展。

清華化學系大二生鄭仕瑋在劇中飾演強盗頭子手下嘍囉肌羅，逗趣喜感的演出讓他成為劇組的開心果。有許多對手戲、飾演強盗頭子麥基的音樂系大四生王健宇就盛讚鄭仕瑋的演出十分出色，為角色注入了有趣、天真的特色。

鄭仕瑋說，雖然未來難以演戲為業，但參與這樣的大型演出，對他的口語表達有很大幫助，「至少上台報告時不像以前那樣發抖了，能夠清晰表達想法，也多了一點自信。」

▲清大生改編嘲諷時事的黑色幽默　「三便士歌劇」開放免費索票。（圖／清大提供）

▲清華音樂系學生陳庭佳(紅色連身洋裝者)飾演妓女，在劇中與男主角有多場精采對手戲。

來自音樂系的幾位主角都謙虛地表示他們雖主修聲樂，但在劇中不只要唱還要演，跟不同領域同學切磋演技，讓他們學到很多。飾演警察局長的音樂系大二生陳亭屹舉例，此次擔任報幕的哲學系同學沈易欣就因有很棒的語文素養及邏輯，表現特別稱職。

主修聲樂的音樂系學生陳炫妊表示，以往她都以美聲的唱法表演，但參演類音樂劇讓她有機會學習現代流行的歌唱方式。且她這次飾演的是情緒化又瘋癲的乞丐頭子夫人，角色性格跟她本人個性可說是天差地遠，她得花更多時間揣摩，但也因此發掘了自己的表演潛力。

這次演出得到清華校友的大力支持，校友總會理事長蔡進步與副理事長蔡能賢共贊助150萬，希望鼓勵更多學生參與跨領域合作與藝文演出。

「穿越時空的魔法-三便士歌劇」將於11月1日(周五)晚上7:00在清華大學大禮堂演出，即日起開放民眾免費索票。索票地點在清華大學校本部第二綜合大樓1樓的藝術中心(電話:03-5162222)及南大校區音樂系辦公室(電話:03-5715131轉分機73104)。

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