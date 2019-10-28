吃水道蝦「偷渡客一跳」成功進洞！隔天早上翻包飄海味　超商哥傻眼：有蝦

▲原PO去吃水道蝦，結果被蝦子跟回家。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

可以自己撈新鮮、活跳跳的蝦子現場烤，讓泰國水道蝦相當受歡迎。一名男網友日前去吃水道蝦，隔天早上打開包包，發現裡面居然有一隻蝦子，看到當下還疑惑「為什麼包包有蝦子？」一回想哭笑不得，「奉勸各位，吃水道蝦記得包包拉鏈拉緊。」看到照片後，其他人都笑噴，「禁止外帶喔哈哈」、「感覺超臭。」

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▲原PO包包放在圖中紅圈處。（圖／翻攝自爆廢公社）

這位男網友在臉書《爆廢公社》貼出照片，只見原PO開著包包，裡面裝有打火機、發票、零錢等小物，但定睛一看就會發現，包包角落竟然蜷縮著一隻蝦，讓人滿頭問號。男網友就在文中直呼「奉勸各位吃水道蝦記得包包拉鏈拉緊，不然就跟我一樣 蝦子偷渡進去……」也說他是隔天早上才發現蝦子的。

▲▼嗯？包包裡怎麼會有蝦子啦 XD（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO也在留言處哭笑不得地說，「包包現在整個都海鮮味」，蝦子則是感覺已經「斷氣」一段時間，所以就拿去丟掉了，「哎別說了，還好我在超商上大夜剛剛買了個塑膠袋裝我的家當。」看到有網友說「先看圖而已，還以為有人偷蝦！而且還直接放進包包……結果……」，原PO也很無奈，「我是被『蝦』偷渡進去。」

看到貼文後，許多人都笑噴，「牠想陪你回家睡覺然後當早餐給你吃」、「吼～偷外帶」、「這是緣分，收編了、養起來」、「海底總動員劇情，他是要去找爸爸」、「外帶罰錢喔！哈哈哈」、「蝦子說牠怕冷借躲一下」、「離家出走的蝦子」、「賺到早餐配菜」、「有味道的照片。」

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