台中「立領哥」開保時捷撞進汎德大廳　判決出爐：恐嚇罪4個月

記者唐詠絮／台中報導

台中立領哥朱姓男子去年5月間疑因買車糾紛，開著要價近700萬元的保時捷凱燕（Cayenne），撞進汎德永業台中分公司門市，還帶了十字鎬、4公升酒精，破壞營業場設備，台中地院判決，由於雙方私下和解，毀損罪撤回，但恐嚇罪朱嫌被判3月，檢察官認為太輕上訴，改判4月定讞。

▲台中保時捷立領哥開凱燕衝展間敲桌。（圖／翻攝爆料公社，下同）



據了解，朱男訂了一輛全新Panamera，但通知要交車時，發現當初加錢選配項目裝4D底盤，沒有在裡頭，拒絕付尾款、交車，汎德卻寄存至信函要求履約，否則200多萬元訂金全部沒收，朱男氣到開著自己的保時捷Cayenne衝撞進營業廳，造成不小的損害。

判決書內容指出，朱男衝撞入店內後，旋即持預先放置在車上之十字鎬、4 公升酒精桶下車，先將酒精桶朝店內丟擲，並持上開十字鎬接續敲毀汎德台中分公司店內1 樓大廳桌椅、吧檯玻璃、筆記型電腦等物，並揮舞十字鎬，作勢對店內人員威脅，且恫稱：「你們都不要上班，叫你們副總出來跟我講。」等語，致汎德台中分公司在場員工心生畏懼，而生危害於渠等生命、身體、自由安全。

朱男事後被警方依公共危險罪等罪嫌移送，當時面對媒體時低頭喊冤，「我衝撞不是故意的，當時是為了閃一個闖紅燈的，才會意外滑進去」；他也提到，「是被車商欺騙，一開始有講說要訂那個配備，但業務員說那個功能沒有用，玩弄客人太嚴重了」。

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