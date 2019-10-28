賺世界的錢匯回！境外資金會回專法上路兩個月　申請金額近160億元

▲台商資金循專法匯回，金額已經破百億元。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

境外資金匯回專法自8月15日上路，至今已經2個多月，財政部長蘇建榮今（11）日表示，自上路至10月20日止，台商已經提出申請件數已經達到41件，申請金額達到158億元，其中核准金額已經達到79億元，實際匯入資金13億元。

立法院財政委員會今日審查土銀以及財政部印刷廠的業務計劃以及營業預算，財政部長蘇建榮赴立法院接受質詢。國民黨立委賴士葆、羅明才皆關心，境外資金匯回專法已經上路，是否真的有台商願意回台，而經濟部宣稱台商回台投資有6000億元，而財政部所公布的資料沒有這麼多，到底這之間的差距在哪裡。

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蘇建榮首先回答，境外資金匯回專法自8月15日上路，至今大約兩個多月，已經有41案跟各區國稅局申請匯回，共計158億元，其中核准金額已經達到79億元，實際匯入資金13億元。根據財政部資料顯示，屬於個人匯回有15件，申請匯回金額2.68億元；企業申請案件有26件，申請匯回金額大約132億元。

不過，羅明才問及，匯回資金是否會投資台股，蘇建榮表示，根據專法規定是25%可以投資金融商品、5%自由運用，台商匯回資金以實質投資為主。蘇建榮指出，經濟部是因應鼓勵台商回台行動方案，包含的內容包含業者循正常管道回來、循海外資金專法回台以及台商舉借的方式。但是經濟部統計數字，是根據台商提出並審核通過的投資計畫內容，應該不只嘴上說說。