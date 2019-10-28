高雄救護車變計程車！　「生小孩可以等？」載孕婦40公里到台南生產

記者洪正達／高雄報導



高雄市日前一起救護案件中，發生患者家屬要求轉院但救護人員不從，緊接著患者找來議員施壓，2名救護人員事後遭到調職處分爭議，但27日又發生楠梓一名孕婦即將臨盆，卻要求送往40多公里遠的台南市醫院分娩，救護人員疑似恐懼調職處分再度重演，因而不敢拒絕，為此消防局表示這起案件「符合救護送醫適當」原則，從北高雄送往台南並無不妥。

▲楠梓區27日發生一起孕婦急產送往台南就醫的案件，消防局表示屬於救護送醫適當原則。（圖／記者洪正達攝）



消防局副局長王宗展表示，當時孕婦已懷孕37週，救護人員到場時發現羊水破裂需緊急就醫，但家屬表示因過去產檢因素希望送往台南，救護人員考慮本案為急產案件，並告知患者送指定醫院可能風險後，家屬同意具結，並送往台南生產，且本案符合救護送醫「適當」原則，圓滿達成任務。

▲消防局副局長王宗展說明整起事件過程。（圖／記者洪正達攝）



王宗展表示，跨區就醫過去已經是常態，例如屏東患者送高雄或高雄患者送台南，在27日的案件中，由於該名孕婦隨時都可能急產，依照規定須送往附近的責任醫院，但孕婦的先生表示病例都在台南，若救護人員無法協助就要自行搭高鐵到前往就醫，事後經現場評估後，應家屬的要求才送往台南，這部分完全是站在患者的生命安全所做的考量，至於「指定送醫」相關條文僅限於高雄市消防局轄區內的醫院，王宗展也說，這部分只能說是原則，日後也將會審慎評估修改相關規定。

