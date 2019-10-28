蔡英文博論被控「自我抄襲」　學術界打臉陳學聖：諾貝爾得主Duflo也是啊！

▲陳學聖指控蔡英文博士論文，比對出20處「自我抄襲」。（圖／記者許展溢攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨立委陳學聖28日再次質疑總統蔡英文的博士論文，指控博士論文和同年在《政大法學評論》發表的一篇中文論文至少有20處相同，涉及自我抄襲學倫。不過台大經濟系的系主任林明仁認為，其實這在學術界屬慣例，還舉今年經濟學諾貝爾獎得主Esther Duflo為例。

陳學聖指出，團隊比對蔡英文博士論文和所著作期刊論文「國際貿易中國市場之保護-GATT第十九條,VER及MFA」有超過二分之一以上篇幅與內容相同或相似。且確認至少有一半篇幅以上再「章節名稱」、「章節安排」、「段落順序」、「段落內文」、「使用文字順序」上相同或高度相似，有自我抄襲之情事。

陳學聖認為，樹德科大助教只因為約莫100個字就被取消老師資格，假設蔡英文論文就算是真的，檢視後有超過20處是完全一模一樣，只是中英文互相對調，質問教育部要不要查？並要求星期三給答案。

對此，教育部長潘文忠表示，涉及學論，教育部處理機制不會因哪一位教授學者，就用不同作業程序標準，有具體檢舉教育部會依程序受理，並依過去學倫慣性做法要求組成專審程序做處置判斷。

不過，事實上諸多台大學者都指出，這個做法本來就是學術界的慣例，甚至鼓勵學者的論文變成期刊，這樣子做也代表有其發表的價值，很多人都會這樣。

台大經濟系主任林明仁則舉例，今年經濟學諾貝爾獎得主Esther Duflo刊在American Economic Review等重要期刊，其中討論印尼學校擴張對民眾的教育跟勞動市場的影響，其實就是她博士論文的第一章。

▼2019年諾貝爾經濟學獎得主Esther Duflo。（圖／達志影像／美聯社）



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