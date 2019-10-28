　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文博論被控「自我抄襲」　學術界打臉陳學聖：諾貝爾得主Duflo也是啊！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蔡英文博士論文又惹議！陳學聖比對出20處「自我抄襲」。（圖／記者許展溢攝）

▲陳學聖指控蔡英文博士論文，比對出20處「自我抄襲」。（圖／記者許展溢攝）

記者陶本和／台北報導

國民黨立委陳學聖28日再次質疑總統蔡英文的博士論文，指控博士論文和同年在《政大法學評論》發表的一篇中文論文至少有20處相同，涉及自我抄襲學倫。不過台大經濟系的系主任林明仁認為，其實這在學術界屬慣例，還舉今年經濟學諾貝爾獎得主Esther Duflo為例。

陳學聖指出，團隊比對蔡英文博士論文和所著作期刊論文「國際貿易中國市場之保護-GATT第十九條,VER及MFA」有超過二分之一以上篇幅與內容相同或相似。且確認至少有一半篇幅以上再「章節名稱」、「章節安排」、「段落順序」、「段落內文」、「使用文字順序」上相同或高度相似，有自我抄襲之情事。

陳學聖認為，樹德科大助教只因為約莫100個字就被取消老師資格，假設蔡英文論文就算是真的，檢視後有超過20處是完全一模一樣，只是中英文互相對調，質問教育部要不要查？並要求星期三給答案。

對此，教育部長潘文忠表示，涉及學論，教育部處理機制不會因哪一位教授學者，就用不同作業程序標準，有具體檢舉教育部會依程序受理，並依過去學倫慣性做法要求組成專審程序做處置判斷。

不過，事實上諸多台大學者都指出，這個做法本來就是學術界的慣例，甚至鼓勵學者的論文變成期刊，這樣子做也代表有其發表的價值，很多人都會這樣。

台大經濟系主任林明仁則舉例，今年經濟學諾貝爾獎得主Esther Duflo刊在American Economic Review等重要期刊，其中討論印尼學校擴張對民眾的教育跟勞動市場的影響，其實就是她博士論文的第一章。

▼2019年諾貝爾經濟學獎得主Esther Duflo。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼2019年諾貝爾經濟學獎得主Esther Duflo。（圖／達志影像／美聯社）

其他人也看了這些新聞...

決戰80天／「蔡賴配」壓線等著看韓國瑜的副手　賴清德返國後全力投入輔選
決戰80天／韓國瑜青年論壇登場：打破同溫層　歡迎「黑韓提問」
決戰80天／韓國瑜全國總後援會11月擴大動員　號召各地庶民揭竿起義

更多熱門新聞...

決戰100天／蔡英文拚連任「3主軸」　競總整合大選、黨中央主責立委
決戰100天／ 吳敦義殺雞儆猴　對郭台銘釋善意放眼國會龍頭
決戰100天／柯文哲雙十連假輔選起跑　10月下旬推第二波立委

我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
快訊／夜店殺警13嫌落跑！郭世均判11年還想出國　小金門被逮
曾智希爆前男友劈腿特徵　現場驚呼：是《大學生了沒》班底
快訊／男墜落北市松山稅捐分處大樓後側！命危送醫…警封鎖現場
韓國瑜當選機率擴大！英粉投票意願降低　王浩宇：準備喊他總統吧
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

桃園立委最激烈戰區　第二選區吳志揚民調領先

朱立倫酸蘇貞昌：行政院長別變成選舉總幹事　每天搞選舉、搞政治

「品格好、學校好、社會也會好」　盧秀燕力推禮義廉恥教育

民進黨為選票頻攻擊？　柯文哲：治國不怎麼樣　選舉還是一流

完全詮釋花容失色！高嘉瑜被鵝啄「眨眼吐舌超母湯」　網笑：老天鵝是公的

蔡英文博論被控「自我抄襲」　學術界打臉陳學聖：諾貝爾得主Duflo也是啊！

不是綠色就被說成魔鬼！ 藍委要「鬥雞」蘇貞昌下台道歉

韓國瑜要打「空戰」！　謝龍介：搭配空拍機展現韓粉的實力

林飛帆提人權、蘇貞昌重申死刑　柯文哲諷：兩個喬好再來

「可以不投給我！」韓國瑜自信喊「最關心青年」：但必須了解我的政策

A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！

頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

同志遊行竟巧遇觀音、龍女下凡！腳踩蓮花「高速飄移」路人瘋搶拍

台北同志遊行「觀音下凡」！　腳踩蓮花高速飄移路人全看傻

伊斯蘭國領袖傳身亡！　美媒：死於美軍在敘利亞的行動中

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

桃園立委最激烈戰區　第二選區吳志揚民調領先

朱立倫酸蘇貞昌：行政院長別變成選舉總幹事　每天搞選舉、搞政治

「品格好、學校好、社會也會好」　盧秀燕力推禮義廉恥教育

民進黨為選票頻攻擊？　柯文哲：治國不怎麼樣　選舉還是一流

完全詮釋花容失色！高嘉瑜被鵝啄「眨眼吐舌超母湯」　網笑：老天鵝是公的

蔡英文博論被控「自我抄襲」　學術界打臉陳學聖：諾貝爾得主Duflo也是啊！

不是綠色就被說成魔鬼！ 藍委要「鬥雞」蘇貞昌下台道歉

韓國瑜要打「空戰」！　謝龍介：搭配空拍機展現韓粉的實力

林飛帆提人權、蘇貞昌重申死刑　柯文哲諷：兩個喬好再來

「可以不投給我！」韓國瑜自信喊「最關心青年」：但必須了解我的政策

台中首起！陸客撕毀連儂牆標語　罰3萬並要「接受法治教育」

快訊／墾丁婦「龍坑採海菜」失足落海　救起送醫不治亡

比利時「史上第1位女總理」威爾梅斯上任　將領導看守政府

最美節慶限定竟出自台灣插畫家！歐舒丹「夢想乳油木系列」報到

資金返鄉不易！中國大陸外匯管制嚴格　台商資金申請回台卡關出現首案

拒繳罰單遭扣老人年金　他怒譙北市府詐騙集團挨告...無罪定讞

Lisa到場看WINNER演唱會！被目擊牽著「不是BLACKPINK成員」

foodpanda外送員轉角撞機車　「應注意而未注意」都有肇責

快訊／夜店殺警13嫌落跑！郭世均遭判11年還想逃出國　小金門上岸被活逮

台中「立領哥」開保時捷撞進汎德大廳　判決出爐：恐嚇罪4個月

購物品牌服務調查

網路購物平台受到不少消費者喜愛，目前哪些網路購物平台是消費者實際接觸或購買過？哪些特別服務，會讓消費者更樂意透過他們購買？哪個品牌又是最受網友們肯定與喜愛？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起..

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

政治熱門新聞

顧問團笑不出來！韓國瑜這樣答退休政策

郭董後援會網友批李佳芬　楊秋興補槍轟囂張

謝震武妻子跳槽台南　黃偉哲證實：歡迎

聯合報民調／蔡支持度領先韓12百分點

「台灣阿成」參選總統　要讓民進黨、國民黨「挫A彈」

英粉投票意願持續降低　王浩宇：準備喊韓總統吧

韓國瑜青年論壇　民眾舉牌抗議罵

韓國瑜2度避答簽《和平協議》　直批「無聊」

再提反清復明！韓國瑜狂酸綠營：選舉就喊顧主權

中火廢水「硼」超標！市府開罰6000萬

黃創夏酸韓國瑜：盲信的人真傻！

韓國瑜舉例賴清德嗆　抹黑的名嘴我內心瞧不起

韓：可以不投給我　但必須了解我

韓國瑜站台上！15歲眼鏡弟87字狂嗆：我賭爛他

更多熱門

相關新聞

朱立倫酸蘇貞昌：行政院長別變成選舉總幹事

朱立倫酸蘇貞昌：行政院長別變成選舉總幹事

前新北市長朱立倫28日表示，行政院最近太多政治語言，希望恢復閣揆原來應扮演的工作，就是穩定政局、領導所有政務，不要變成選舉總幹事、選舉主委，台灣要的閣揆不是每天搞選舉、搞政治，要能穩定政局比較重要。

民進黨頻攻擊！柯文哲回嗆

民進黨頻攻擊！柯文哲回嗆

高嘉瑜被鵝啄…眨眼吐舌表情超狂

高嘉瑜被鵝啄…眨眼吐舌表情超狂

藍委比對蔡英文博士論文20處涉「自我抄襲」

藍委比對蔡英文博士論文20處涉「自我抄襲」

韓：可以不投給我　但必須了解我

韓：可以不投給我　但必須了解我

關鍵字：

陳學聖蔡英文2020大選民進黨總統2020大選蔡英文

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

67歲婦成功產女嬰　2老：有退休金撫養

女警醉誘7上司壞壞　同事全知情

鍾欣怡「我不需要你」結婚5年爆冷戰老公！

趙斗順「清晰長相」首公開　專家：他會再犯！

被石頭砸中頭　他34歲仍童顏童身

日本AV驚見台灣美人妻！達人：當我們瞎了嗎

爸媽缺席家長會　男孩「持刀坐27F」絕望了

台東知名麵店摔死小貓　畫面曝光

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

桃園檳榔攤傳「清脆掌聲」　外送員苦等10分鐘曝後續

顧問團笑不出來！韓國瑜這樣答退休政策

台中男和國一小女友愛愛下場超慘　她求情：我主動的

影／張國煒親駕星宇新機回台

老太太廚房掛700年前古畫！可賣2億

華晨宇沒搶到票　履行諾言「真的剃禿了」！

更多

最夯影音

更多
A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！

A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！
頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面