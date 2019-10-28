夫入監服刑！她獨扛家計崩潰　腦中迴盪「想解脫」...帶遲緩兒燒炭自己獲救

▲楊婦患重度憂鬱，決定帶著發展遲緩的小女兒走上絕路，但卻獨自獲救，法官輕判3年10個月徒刑。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／台中報導

高雄一名楊姓婦人其前夫因吸毒，長期入監服刑，她獨自一人扛起家計，還要照顧2名還在就讀國小的女兒，而小女兒又發展遲緩，讓她扛不住壓力，罹患重度憂鬱，最後帶著小女兒走上絕路。未料，被楊婦的父母發現，趕緊報警，而楊婦獲救，女兒卻不治身亡，高雄地院在審理時，全家人都幫楊婦求情，法官也認為此案是人間悲劇，因此輕判楊婦3年10個月徒刑。

判決書指出，楊婦與前夫離婚後仍同住在一起，但前夫因吸毒案件，經常進出監獄，楊婦因此獨力扛起家計，還得照顧扶養年僅國小6年級及4年級的2名女兒。直到2017年底搬回娘家後，楊婦情緒壓力終於潰堤，不但長期失眠，還懷疑家中電話被竊聽、生活遭監視等，因此萌生輕生念頭。

楊婦2017年12月15日先是在娘家附近雜貨店購買木炭，返回家後見到小女兒，又擔心自己走後她無人照顧，於是趁著她睡著，將房門緊閉，隨後燒炭輕生。隔日，楊婦父母驚覺有異，破門而入，並緊急報警，將母女送醫，楊婦獲救，但其女兒卻因易氧化炭中毒不治身亡，楊婦也因此被依成年人殺害兒童罪嫌起訴。

然而，在法院審理期間，婦人坦承犯行，且在案發當時心種只有「想解脫」的念頭，才因此想帶著女兒走向絕路，而事後其家人也都替她求情，前夫也表示願意原諒她，希望法院可以給她一個機會，從輕量刑。

法官在審理後也認為，楊婦帶著女兒輕生的出發點並非仇怨，而是因為擔心女兒會無人照顧，全是出自於愛才出此下策，本案實屬人間悲劇，又考量她患有重度憂鬱，情緒低落，一時失慮，才犯下大錯，因此依成年人故意對兒童犯殺人罪輕判她3年10個月徒刑。全案可上訴。

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