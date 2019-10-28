民進黨為選票頻攻擊？　柯文哲：治國不怎麼樣　選舉還是一流

記者楊亞璇／台北報導

民進黨與民眾黨近日頻頻隔空交火！民眾黨主席、台北市長柯文哲28日受訪指出，認真做事選民自然會支持，「你不認真做事，每天都在攻擊人」，「民進黨治國不怎麼樣，選舉還是一流」，2016年選舉時代力量原本有14、16%，最後選起來只剩6％，時力戰略錯誤，他們只提六席，讓民進黨有辦法操作說，你投時代力量浪費掉了，他們硬是降了10%。

柯文哲坦言，其實選舉也是專業，「雖然我很不喜歡那種專業，我覺得正事不幹每天在想選舉」，但他態度就是盡力，該做的事情做。至於民進黨恐會打告急牌？柯文哲表示，「什麼牌都會用」。

對於民進黨持續發動攻擊，是否擔心選票與民眾黨重疊？柯文哲強調，認真做事選民自然會支持，「你不認真做事，每天都在攻擊人」，考第一名的條件是第二名比你差，但你不能老是，讓第二名考不好的方法是，把橡皮擦偷走、把鉛筆拿走，全想這套。

民進黨批評柯文哲打他們是為了製造話題，柯文哲則反問「啊他們打我是做什麼」，隨後稱是每日娛樂。

對於民進黨立委李俊俋批評，民眾黨沒有提出什麼政策、理念。柯文哲則說，其實慢慢還是要推出啦，還是有政策啦，其這國家需要的是導正，「就是說卡正常就好」，坦白講，台灣人會比新加坡人笨嗎？不可能嘛，台灣人會比新加坡人不努力？他才不相信，這很明顯，過去20年有很多不進步的原因是內耗，「是非對錯其實大家也曉得，常常就是對的事情沒有人做，錯的事情一直在做」，需要從國會有點導正的力量。

談到永齡基金會副執行蔡沁瑜、永齡基金會顧問郭昕宜、苗縣竹南鎮民代表陳怡樺宣佈不會參選不選。柯文哲說，「藍綠都提人的狀況下，第三勢力提人，比方說我們會遇到來自綠營的，不要說壓力啦，關說啦，我猜郭董也一樣，最大的關灣說力量不是來自柯文哲，是藍營對他的請託」，人活在世界不是只有單獨存在，有太多社會連結，他強調，「他們不選絕對跟我無關」。

至於此話是否意味卓榮泰施壓，柯文哲回說，「不會啦，他不會施壓，總是會有拜託」，不過他也不會自己來。

對於民眾黨不分區要選7男7女，若海選出來的人從不分區第15名開始排的話，是不是無效海選？柯文哲表示，自己找了一些人，到時候合在一起綜合考量，開放政府、全民參與、公開透明還是可以實踐，讓這個政府多元力量近來，他當台北市長五年經驗，很多幕僚都是海選來的，「讓我們有活水流進來，好處還是很多」，昨天自己當評審委員，聽一聽覺得蠻有趣的。

至於有多少政府官員將入列？柯文哲說，還是要尊重每個人意願，「像我就很喜歡學姐去選，可是她也不想去選那也沒辦法」，到時候要懇談，到底有沒有意願，有的人認為做的好好的，為什麼要到殺戮戰場去。

另針對時代力量延攬「友柯」的沛科技創辦人翟本喬入不分區，柯文哲認為，每個政黨都會進他的力量去爭取選票，宅神還蠻有社會好著力，所以他也是適當的然選，也沒問題。

▲柯文哲出席2019台北大縱走攝影比賽頒獎典禮暨步道成果展。（圖／記者黃國霖攝）