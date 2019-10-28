不是綠色就被說成魔鬼！ 藍委要「鬥雞」蘇貞昌下台道歉

▲國民黨團召開「政治操作陳同佳案失當，蔡政府荒腔走板，抹黑在野黨遮羞」記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

記者楊蕓／台北報導

港女命案兇嫌陳同佳來台案持續延燒，行政院長蘇貞昌日前點名前總統馬英九的密友律師為兇手辯護，砲轟這是「魔鬼現形」。對此，立法院國民黨團28日召開記者會，指控蘇貞昌發言荒腔走板、只要不是綠色都被說成魔鬼，並要求蔡政府儘速安排陳同佳來台受審，蘇貞昌應道歉、下台負責。

陳同佳案引發藍綠政治角力，蘇貞昌日前受訪時指出，馬英九的密友律師在幾個月前，已經到香港為港府反送中解套來擘劃、為兇手辯護，更開罵「政協律師居中跑腿、牽猴仔（掮客），國民黨再來吆喝、唱和，現在照妖鏡一照，魔鬼跟魔鬼中的魔鬼一一現形」，此番「魔鬼現形」說引發藍營不滿，遭影射「馬英九密友律師」的陳長文也為此寫公開信表示自己沒有去香港。

針對蘇貞昌的「魔鬼說」，立委曾銘宗痛批行政院發言荒腔走板，明明是一件殺人分屍的司法案件，要不要接受嫌犯來台受審，這是司法管轄權行駛、也是公權力行使，當然是蔡政府所屬相關部會的權責，在野黨哪有能力操作？究竟是誰在導這齣戲？呼籲蔡政府儘速安排陳同佳來台受審，彰顯我國司法管轄權、實現公平正義。

立委賴士葆則表示，蘇貞昌應該去當蔡英文競選辦公室總幹事，因為現在只要有人講他不愛聽的意見就說是假新聞，行政院長理當照顧全國各縣市，但他對藍營執政的縣市卻是什麼嘴臉、兇巴巴的，把對方妖魔化，「只要不是綠色都是魔鬼」，蘇貞昌已進入全面鬥雞的狀態，不能交給行為失序的人掌握行政院，要求蘇貞昌下台。