可拍到血管內壁！OV6948獲金氏世界紀錄「世界最小感光元件」

▲OmniVision OV6948只有砂粒一般大小。（圖／取自OmniVision官網）

記者王曉敏／綜合外電報導

全球著名的鏡頭晶片生產廠商豪威科技（OmniVision）22日發布了感光元件OV6948，為目前金式世界紀錄「最小的商用感光元件」。其尺寸僅有0.575mm✕0.575mm✕0.232mm，可提供4萬畫素解析度（200✕200），主要用於微型醫療用相機，方便醫生清楚看到人體最狹窄的血管。

OV6948為目前世界最小的感光元件，屬1/36吋背照式CMOS，可以每秒30fps幀速拍攝4萬畫素解析度的影片及相片。其設計用於多種應用，包括醫療、物聯網（IoT）、工業及法醫應用等。它具有1000mV／lux-sec的出色低光靈敏度，並使用OmniVision的專利感測技術，在色彩保真度，清晰度和低噪點方面提供了出色的圖像質量。

此感光元件安裝於OVM6948 CameraCubeChip晶圓級相機，尺寸僅有0.65mm✕0.65mm✕1.158mm。該鏡頭具有25mW的低功耗，產生的熱量較低，可以為患者帶來更好的舒適度和靈活的手術時間。該相機可於20°C至70°C溫度範圍內工作，具備120°廣角及3mm至30mm對焦距離，可幫助醫生了解狹窄環境當中的狀況。

OmniVision市場總監Aaron Chiang說：「以前，在人體最小的解剖結構中，手術不是盲目進行，就是使用纖維鏡的低質量圖像進行，因為現有的攝影鏡頭太大，可重複使用的內視鏡並不划算，OV6948 的出現可說為醫學界帶來貢獻，日後能讓醫護人員更清楚了解病人體內狀況，以提供更佳的治療方案。」

OmniVision在聲明中表示，開發這些創新的醫學成像產品，是為滿足市場對減少侵入性和更深層解剖結構的需求，除此之外，這些成像產品可解決可重複使用的醫學成像設備所帶來的諸多挑戰，包括交叉感染風險及高維護成本所帶來的效率低下等。

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