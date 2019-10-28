完全詮釋花容失色！高嘉瑜被鵝啄「眨眼吐舌超母湯」　網笑：老天鵝是公的





▲高嘉瑜。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書粉專，下同）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市立委參選人高嘉瑜因為外表甜美可愛，有著凍齡外表與娃娃音，獲得不少粉絲支持，並且擁有「港湖女神」封號。高嘉瑜28日在臉書上分享她到大湖公園與野生鵝的照片，其中一張照片顯示，鵝用嘴巴啄高嘉瑜的身體，引起許多網友留言笑稱，「競選海報就用這張了吧」、「這隻鵝是公的！」

高嘉瑜28日在臉書表示，「大湖公園的野生鵝真是一大特色，完全不怕人。本來想美美合照，沒想到他開始咄我的身體，嚇得我花容失色！不過還好完全不會痛，旁邊的阿北很自然的伸手給鵝玩，可比奈良公園的鹿可愛又療癒。」

而高嘉瑜也貼出了2張照片，第一張是她面露燦笑地與鵝拍照，第二張則是右邊的鵝突然用嘴啄高嘉瑜的身體，使高嘉瑜嚇到一眼閉起來、嘴巴也忘記合上的模樣。

對此，網友們表示，「可以用這個海報再拉一波高潮」、「完美的詮釋了花容失色」、「競選看板用這張，應該可以再多幾票」、「這張最美了呢」、「下次發衛生紙可以換封面了」、「可以掛出來幫公園打廣告」、「窈窕淑女，天鵝好求」、「這隻鵝是公的」、「老天鵝娛樂頭版頭」、「感覺是迷因圖的好素材」。

其他人也看了這些新聞...

►決戰80天／「蔡賴配」壓線等著看韓國瑜的副手 賴清德返國後全力投入輔選

►決戰80天／韓國瑜青年論壇登場：打破同溫層 歡迎「黑韓提問」

►決戰80天／韓國瑜全國總後援會11月擴大動員 號召各地庶民揭竿起義

更多熱門新聞...

►決戰100天／蔡英文拚連任「3主軸」 競總整合大選、黨中央主責立委

►決戰100天／ 吳敦義殺雞儆猴 對郭台銘釋善意放眼國會龍頭

►決戰100天／柯文哲雙十連假輔選起跑 10月下旬推第二波立委



►我們的美麗就用白紙黑字寫下來