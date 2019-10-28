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74位高中生笑領獎學金　林燈基金會頒獎金鼓勵學子

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▲▼林燈基金會頒獎金勉學子。（圖／林燈基金會提供）

▲中興保全科技副董事長林建涵（中間西裝男子）與宜蘭高中籃球隊合影。（圖／林燈基金會提供）

記者余弦妙／台北報導

林燈文教公益基金會長年在宜蘭投入資源，培育學子精進學業、發展潛能。基金會在蘭陽女中舉辦高中職獎助學金頒獎典禮，由執行長林純美、基金會召集人陳進傳和中興保全科技股份有限公司副董事長林建涵等人頒贈獎學金，共74名同學獲獎。

基金會表示，本屆獲獎學生中，除了多位學期成績超過九十分的「學霸」，還有好幾位今年在全國技能競賽奪牌的好手。羅東高工黃竣揮摘下「資訊與網路技術」金牌、陳健華和李沅鎧合力在「機器人」項目奪銀，表現亮眼，三位同學過去都積極參與包括「春風少年共學營」等林燈基金會舉辦的活動。

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基金會表示，其中，蘇澳海事的鄭翠玄是今年獲教育部2019年「奮發向上優秀學生獎」，也式連續第三學期獲頒林燈獎學金。校方強調，鄭翠玄不只課業維持全班第一名，家境辛苦的她在課餘打工幫助家計外，還會在周末假日當志工，照顧弱勢團體。鄭翠玄透露，因為自己來自越南，日前曾協助移民署向越南移民團體宣導「非洲豬瘟」注意事項。

另外，宜蘭高中籃球隊也獲獎學金肯定。林純美指出，宜中籃球隊是HBL勁旅，球員們努力練球磨練球技外，課業也維持一定水準，遵守團隊紀律，也因此這學期特別頒贈獎學金，表揚隊員。

▼蘇澳海事鄭翠玄(左二)等同學領獎。（圖／林燈基金會提供）

▲▼林燈基金會頒獎金勉學子。（圖／林燈基金會提供）

林燈基金會獨創的青少年專長潛力培育計畫（簡稱「林燈文教蘭青培育」），不論領域，舉凡數理體育亦或藝術，學子們只要提出計畫，就有機會獲得林燈贊助。羅東高工的學生們非常踴躍申請，成績卓越，今年羅工10位參與全國技能競賽的選手總共奪下1金、2銀、3優勝、4佳作的成績。

最後，林燈基金會執行長林純美感謝各所學校和老師們的慷慨付出，呼籲社會一起和林燈基金會攜手，持續給予年青人拓展潛能及發揮所長的機會。

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