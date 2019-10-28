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跟著網紅赴美生子賺保險30萬　5媽媽涉詐欺賠錢和解緩起訴

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▲醫院,嬰兒室,孕婦,新生兒,產房,早產兒,探病（圖／記者姜國輝攝）

▲柳昭薰在網路上教導、代辦孕婦赴美生產已經被一審判刑1年。（示意照／記者姜國輝攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市有5名新手媽媽，在2014年間，因為看了網路部落格「柳柳嚴選」的介紹，先後挺著大肚子到美國，然後以假的「前置胎盤」等診斷書，在美剖腹生產，不但因此成了美國人的媽媽，還回台詐領海外醫療保險理賠，台北地檢署考量5名媽媽已經賠償保險公司數萬到30多萬元取得和解，28日給予她們各1年的緩起訴處分。

全案緣起於網紅柳柳(柳昭薰)，在部落格記錄自己腹美生產的過程，分享自己懷孕過美國海關時的應答技巧，以及在美生產後還能回台辦理健保退費、申請保險理賠的方法，因此在網路上吸引到許多孕婦關注。

2013年起，柳女開始經營「柳柳嚴選美國月子服務網」，提供相關業務諮詢、代辦服務，因為業務成長迅速，保險公司察覺有異報案，檢警將柳女依詐欺等罪偵辦後起訴，新北地院已依煽惑他人犯罪等罪將柳女判刑1年，現正上訴二審。

而檢警同步查獲多名透過柳女媒介，赴美生產的孕婦，其中包括生下首胎的科技新貴妻，也有已經生過2胎的熟手媽媽等5人，因為戶籍在台北市，移轉給北檢偵辦，5名媽媽分別涉嫌以在美取得的不實剖腹產診斷單，詐領數萬元到30萬元保險理賠，經調解全數償還保險公司取得和解，檢察官因此依詐欺、偽造文書等罪給予她們緩起訴處分。

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