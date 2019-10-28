韓國瑜要打「空戰」！　謝龍介：搭配空拍機展現韓粉的實力

▲韓國瑜全國競選辦公室副執行長謝龍介表示，未來會在南部綠營縣市舉辦大型造勢活動，並搭配空拍機打「空戰」，展現韓國瑜的堅強實力，相信能扭轉局勢獲得勝利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨總統參選人韓國瑜展開傾聽之旅，目前在民調落後情況下，韓國瑜如何反轉局勢？韓國瑜全國競選辦公室副執行長謝龍介表示，韓國瑜從台南起跑全台競選行程，再度激發韓粉及支持者熱情，未來會在南部縣市舉辦大型造勢活動，並搭配空拍機打「空戰」，展現韓國瑜的堅強實力，相信能扭轉局勢獲得勝利。

謝龍介表示，台南的造勢晚會是韓國瑜請假後拚2020大選的第1場造勢活動，首場活動選在台南有特別的象徵意義，台南過去被稱為綠營的鐵票倉，但台南已經沒那麼綠，從10月19日當晚水萍塭公園的造勢會場，支持者爆棚的熱烈情況，及韓國瑜目前所到之處，都受到支持者熱烈歡迎，已經有讓綠營「驚到」！

謝龍介進一步指出，在韓國瑜全台跑一圈後，接下來會強攻南部地區，尤其是綠營的大票倉台南，至少再舉辦2至3場大型造勢活動，目前正在找大型場地，至少要能容納20萬人以上，到場一定會「空戰」，配合空拍機播放支持者爆棚、熱情支持韓國瑜的震撼場面，讓綠營體認到韓國瑜的堅強實力，相信會對韓國瑜選情會有很大助益。

謝龍介說，據了解這次2020大選的投票率可能偏低，大約只有65%左右，不像往年的總統大選都在7成以上，如果到時投票率真的偏低，其實是對藍營較有利的，因為韓粉團結力強，韓粉投票率高，但目前仍有許多中間選民尚未表態，目前民調顯示蔡英文支持度較高，但只能做參考，現在距投票日還有2個多月時間，變化仍大，在韓國瑜全力衝刺下，到最後關鍵時刻，相信能爆發出扭轉局勢的能量獲得勝選。