加州野火快燒掉一整個台北　預防性停電影響250萬人

▲南北加州都受到野火肆虐。（圖／達志影像）

實習記者崔子柔／綜合報導

美國加州南北的兩場野火持續蔓延，州長紐森（Gavin Newsom）週日宣布全州進入緊急狀態，撤離約20萬居民，為保安全，太平洋瓦電公司（PG&E）啟動有史以來最大規模的「預防性停電」，影響約250萬人。由於連年因大火停電，已經聲請破產保護的PG&E股價在上周五暴跌逾30％。

根據CNN報導，目前控制住10%北加州索諾馬縣（Sonoma County）野火（Kincade Fire）的火勢，但它已經吞噬約5萬英畝（約202.3平方公里）土地，經加州林業、消防部統計，共摧毀了79棟建築。

▲時速145公里的強力陣風讓火勢迅速蔓延。（圖／達志影像）

南加州洛杉磯聖塔克拉利塔（Santa Clarita）的野火（Tick Fire）破壞了22棟建築，威脅到1萬名以上的居民，為降低野火風險，太平洋瓦電公司停止供應電源給約100萬用戶，影響約250萬人，有一半地區陷入一片黑暗。

Airbnb表示，北加州有700多個房東在網站上提供免費住宿，幫助受野火影響的民眾，這項措施將持續到11月7日。

▲紐森宣布全州進入緊急狀態，政府將投入所有可用資源來疏散居民。（圖／路透）

太平洋瓦電公司（PG&E）10月以來進行2次停電措施，嚴重衝擊當地商家，餐館暫停營業、業者被迫搬出備用發電機、民眾無法從ATM停領現金，就連紅綠燈也停擺。

受到大火影響，上週五PG&E股價暴跌逾30％收5美元，成交量爆出6,822萬股天量，是今年來日均量1,152萬股約6倍，該公司的股票恐怕被這場野火燒成壁紙。

北加州去年11月才經歷了延燒兩個半星期的「坎普野火」（Camp Fire），造成85人死亡、249人下落不明，估計對加州政府、保險公司以及業主造成至少190億美元的損失。