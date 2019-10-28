零負利率來襲！第一金全球富裕國家債券兩路並進

▲歐洲央行總裁德拉吉（Mario Drghi）。（圖／達志影像）

記者周康玉／台北報導

歐洲央行上周宣布11月將重啟量化寬鬆政策，再度點燃全球債券「零負利率（The Zero Lower Bound）」危機。看準資金對收益需求若渴，第一金投信申請募集的「第一金全球富裕國家債券基金」，近期已獲主管機關核准，預計11月18日開募，主打防護、收息兩路並進。

第一金全球富裕國家債券基金擬任經理人黃子祐表示，歐洲央行最新計畫自11月1日起，再度啟動量化寬鬆（QE）計畫，每月將淨買入200億歐元的資產，同時，之前到期公債的本金也會全額再投入市場。由於歐元區經濟持續疲軟、通膨低落，未來寬鬆政策可能維持更久，不排除還有降息及擴大QE規模的動作。

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黃子祐指出，過去，債券一直被視為相對安全的投資工具，但是負利率債券收益為負，主要報酬來自債券價格漲跌創造的資本利得，存在不小的波動風險。

黃子祐表示，歐洲新一輪的量化寬鬆，將全球債市進一步推向「零負利率」的懸崖，也就是說，債券的名目利率將為零，或甚至更低，即投資的實質收益為負收益。

黃子祐認為，未來尋求收益的難度變高，投資人應該跟上市場變化，換個角度挑選債券，才能兼顧收益與安全！

第一金全球富裕國家債券基金打破傳統上以成熟、新興國家債券的分類方式，聚焦NFA（Net Foreign Asset，國外淨資產）除以GDP（國內生產總值）為正值的富裕國家，包括：經濟實力堅強的歐美大國、石油產量豐富的中東海灣國。由於這些國家海外淨資產多、國庫豐厚、民間實力強，其政府、公民營企業發行的債券，通常債信佳、收益好。

就債信品質，全球富裕國家優化群平均信評維持在A評級以上水準，而平均殖利率則有3~4%，勝過全球投資等級債的1~3%，並與新興市場投資等級債相當，幫助投資人將防護、收息一網打盡。黃子祐表示，面對變化莫測的金融環境，全球富裕國家債券適合所有投資人做為資產配置的最佳選擇。