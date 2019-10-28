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Apple移動應用創新賽落幕　北教大團隊獲一等獎

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▲▼Apple移動應用創新賽。（圖／記者邱倢芯攝）

▲台北教育大學以《從前從前》說故事App獲得Apple移動應用創新賽一等獎。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

Apple於昨（27）日在大陸杭州浙江大學紫金港校區舉辦「移動應用創新賽」，參與的隊伍有來自台灣、香港，以及中國大陸的學生；今年台灣的三隊參賽隊伍分別是台北教育大學、龍華科技大學，以及逢甲大學，其中台北教育大學玩具與遊戲設計碩班學生，以《從前從前》App獲得了一等獎。

北教大團隊解釋，《從前從前》是一款「說故事」App，這款App當中會提供一些童話、作者自繪角色作為模板，且也會提供一定數量的背景、音樂選擇，《從前從前》讓爸媽可以用自己的方式來說故事，讓親子間可以有更好的互動。

除此之外，如果App當中內建的故事角色不夠，那麼也可以使用Apple Pencil自行繪製一個屬於自己的角色來說故事；北教大團隊強調，市面上雖然已經有類似說故事的App，不過都沒有繪畫功能，繪畫有時可以帶出小朋友創意與多元的想法，因此才會想要加入這項功能。

▼如果覺得App內建的故事角色不夠，或是小朋友有更多自己的想法，也可使用Apple Pencil繪製屬於自己的故事角色。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Apple移動應用創新賽。（圖／記者邱倢芯攝）

北教大團隊除了獲得一等獎之外，還精彩豐富的展演流程獲得現場「Best Demo」獎項。可惜的是，僅有在Apple移動應用創新賽獲得「最具創新獎」（即第一名的隊伍）才能獲得參加明年蘋果開發者大會（WWDC）的門票。但仍可於明年4月自行投稿參加WWDC獎學金計畫，還是有機會獲得參加WWDC的機會。

▼在《從前從前》App當中，除了可套用現成的背景模板之外，使用者也可使用相機功能，讓故事與現實融合。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Apple移動應用創新賽。（圖／記者邱倢芯攝）

不過，台灣三支參賽隊伍的贊助方Studio A指出，今年的表現相較於去年已經進步相當多，去年最優異的成績為三等獎，今年則是獲得了一等獎；且今年的競爭更為激烈，今年總賽事的參與隊伍達到1,057支，去年僅有590多支隊伍，《從前從前》能獲得一等獎表現相當優異。

而除了北教大外，龍華科技大學與逢甲大學的隊伍則都獲得了三等獎；龍華大學的隊伍也是兒少教育作為出發點，打造出了《Fire Scene VR》App，這款App的主旨是要教育學齡兒童了解火災相關知識，教導小朋友辨別滅火器的內容物種類、滅火常識，以便在遭遇火災時能夠做出正確的判斷，並將火災教育向下扎根。

不過，龍華科大隊伍所打造的App除了VR應用外，現場也展示了另一款AR的火災教育App，透過手機AR的應用讓學生可以類似遊戲方式來獲得火災救災知識。

逢甲大學隊伍則是以健康App《Help.Heal.Healthy》獲得三等獎，這款App的目標族群較為廣泛，想要健身、飲食控制病患，或只是想記錄下日常飲食習慣的消費者都相當適合這款App。

《Help.Heal.Healthy》是利用影像辨別的方式，毋須按下拍照鍵，App就可立即辨識、列出各種食物名稱及營養成分，作為使用者自主健康管理時參考依據。

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