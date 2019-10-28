「韓國瑜，當選機率擴大」！英粉投票意願持續降低　王浩宇：準備喊他總統吧

▲王浩宇針對最新民調結果發文表示，英粉的投票意願降低，「韓國瑜，當選的機率擴大」。（合成圖／記者李毓康攝；翻攝自臉書）

地方中心／綜合報導

大選將至，各派人馬也紛紛卯足全力拚選戰，然而，根據最新民調，雖然蔡英文的支持度42%大勝韓國瑜的30%，2人支持度皆下滑3%，但尚未表態的選民卻從10%上升至16%，而針對這份民調報告，桃園市綠黨議員王浩宇就在臉書發文表示，「韓國瑜，當選的機率擴大」。

《聯合報》28日公布最新民調結果，韓國瑜的支持度由原本的33％下降至30％，蔡英文的支持度也由45％下降至42％，尚未表態的選民則從10％上升至16％，另外還有12％的民眾選擇兩邊都不支持，而在看好度方面，蔡英文由原本的53％下滑至47％，韓國瑜則從28％下降至23％，無意見的民眾則高達29％。

雖然支持度上蔡英文仍領先韓國瑜12個百分點，不過，在了解民眾心聲方面，有39％的民眾肯定韓國瑜比較能體會民間疾苦，僅28％的民眾肯定蔡英文知道大家的需求，雙方差距高達11個百分點。

針對這樣的結果，桃園市綠黨議員王浩宇就在臉書發文表示，「韓國瑜，當選的機率擴大」。王浩宇提到，他先前曾不斷提醒，蔡英文的支持者投票意願較低落，而如今民調也顯示，「這樣的狀況越來越明顯。」

王浩宇表示，「現實就是，鋼鐵韓粉、反年改、反同婚保守派一定會去投票，且投票意願達95%以上，那英粉呢？」蔡英文支持者的組成有三分之二是高投票意願的民進黨、綠黨等台派小黨的支持者，但至少有三分之一是時代力量、民眾黨的支持者跟中間選民。

然而，在未來的三個月，時代力量、民眾黨為了生存區隔選票，勢必得加強對民進黨的攻擊與監督力道，同時就會切割掉蔡英文的支持度。在此同時，這些人的投票意願只有30~40%，也就是至少有5~10%的選票，並不會真正的被投入票匭內。

對於這樣的現象，王浩宇嚴肅的表示，「真正投票時，雙方差距將拉近至5%左右。一但出現意外，例如下雨造成年輕人投票意願降低...那大家就準備叫韓國瑜總統四年吧！我是說認真的」。

►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

影／反擊蘇貞昌「魔鬼說」！韓國瑜嗆「無法讓人民變好才是魔鬼」：搞不清楚嗎？

韓國瑜和群星手印永留高雄！花153萬建「星光大道」 議員怒批浪費公帑

高市400公尺道路有83處補釘！騎士像玩越野車 綠議員批：路平「完全破功」