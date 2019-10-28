寄血衣恐嚇香港駐台辦事處　靜宜大學生「好意提醒安全」被起訴

▲大學生、課審委員林致宇涉嫌寄血衣恐嚇香港駐台辦事處遭起訴。（合成圖／翻攝自林致宇臉書）

記者劉昌松／台北報導

靜宜大學大三生林致宇8月間寄道具血衣、冥紙到香港駐台經貿文化辦事處，同時在臉書公告是為了對香港元朗事件，表達「不滿及譴責」，但被香港辦事處提告後，辯稱自己是好意提醒辦事處注意安全，台北地檢署檢察官不採信他的辯詞，28日依恐嚇公眾罪起訴。

香港經貿文化辦事處在8月6日收到一個包裹，裡面裝了紅色油漆做成的血衣和冥紙，立刻向警方報案，查出寄件人是靜宜大學生，同時也是教育部課綱審議委員會學生委員林致宇，林則在8月7日接到警方通知約談後，在臉書公開貼出包裹內的郵件要旨。

▲林致宇自己在臉書上秀出寄送包裹的快遞單據。（圖／翻攝自林致宇臉書）

林致宇向香港辦事處表示，「元朗事件及後續港府的鎮壓手段令諸多台灣人不滿且憤怒，並表達本人對於事件的不滿及譴責，且告知駐台港辦作為官方色彩代表有義務有所作為，否則若衝突持續擴大，基於保護國際人權的立場，台灣人將必然以具體行動回應駐台港辦。」

但是他到案後強調，道具血衣和冥紙，只是象徵性地請辦事處人員注意安全，避免因為香港衝突事件波及，並沒有要加害辦事處人員，但檢察官不採信，依法將他起訴。

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