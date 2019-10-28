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美軍空襲沒有「證據」！俄國懷疑巴格達迪死訊：他已經死無數次了

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▲▼ 美國突襲伊斯蘭國（IS）首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）住處。圖為人們看著被炸成廢墟的房子。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國突襲伊斯蘭國（IS）首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）住處。圖為人們看著被炸成廢墟的房子。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者許祐誠／綜合報導

俄羅斯國防部27日表示，針對伊斯蘭國首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）引爆炸彈身亡一事，目前尚未接收到有關美軍具體行動的可靠消息來源，或許只是另一場的「殲滅」行動，畢竟從2014年以來，已經傳出「無數次」（umpteenth）有關巴格達迪的死訊，但最後他總是會復活。

根據美國新聞網站《每日野獸》（Daily Beast）報導，上述是國防部發言人柯南申科夫（Igor Konashenkov）少將向《俄羅斯新聞社》發表的聲明。他表示，國防部手上還沒有可靠的情報指出，美軍在敘利亞伊德利布省進行空襲行動，加上許多國家雖然聲稱有參與行動，說法卻有諸多「矛盾細節」，因此可以合理懷疑行動的「真實性」，更別說是成功了。

他指出，整個伊德利卜省（Idlib）的緩和衝突地帶（De-escalation Zone）都在蓋達組織分支之一的征服沙姆陣線的控制之下，敘利亞阿薩德當局根本沒有控制權，因此很難相信巴格達迪會躲在區域內，所以美國和其他的國家應該提供有關行動的直接證據。

▼ 俄羅斯國防部發言人柯南申科夫少將（Maj. Gen. Igor Konashenkov）（圖／俄羅斯國防部）

俄羅斯國防部發言人柯南申科夫少將（Maj. Gen. Igor Konashenkov）（圖／俄羅斯國防部）

值得一提的是，之前曾傳出許多巴格達迪被殲滅的消息，但後來證實全是錯誤資訊，俄國和敘利亞當局都曾犯過同樣的錯誤。柯南申科夫進一步強調，即使現在順利擊殺巴格達迪，也無法改變任何事實，同時也沒辦法影響ISIS剩餘的殘黨。

俄羅斯許多媒體都懷疑消息的真實性，也與美國爆發許多言語上的爭執，像是著名記者基謝廖夫（Dmitry Kiselyov）27日在自己的節目上表示，「除了俄羅斯和敘利亞，從來沒有人認真地跟ISIS戰鬥」，甚至嘲笑川普「美國是保護敘利亞油田」的言論。

此外，俄國駐美國的國家電視台記者也表示，川普宣布消息只是為了「宣傳」，目的是安撫選民，以贏得明年的總統大選。

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