再提「反清復明」！韓國瑜狂酸民進黨政府：選舉一到臉上就寫我要主權

記者白珈陽、戴若涵／雲林報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜自16日起向市政府告假，開啟選戰模式積極走訪各地。他27日出席青年座談時，一席「反清復明說」再度引發網友熱議，事隔一日他再重提「震撼實例」，狠批民進黨政府每逢選舉必定會提起「顧主權」。

▲韓國瑜諷刺民進黨政府只會喊「顧主權」。（圖／記者白珈陽攝）

韓國瑜28日赴雲林參香祈福，他致詞時表示，27日他出席青年座談時，提了一個「反清復明」的例子，讓大家覺得很震撼，網路上都爆了，「清朝的時候有人貪汙被抓，人家問他為什麼要貪汙？他說我要反清復明、要推翻清朝滿州皇帝；有人玩女人、嫖妓被抓，問他為什麼要去嫖妓？他也說他要多生孩子、要反清復明。」

韓國瑜諷刺，民進黨政府執政4年拿不出政績，就如同高喊「反清復明」一般，不論是貪污腐敗、派系分贓、行政能力奇差無比、遠離人心，都高喊「顧主權」，他狠酸，「岳飛背上刻精忠報國，民進黨選舉到的時候，臉上寫了4個字，我要顧主權」。

他認為，執政者最重要的一件事就是拿出成績單，不是講這些虛幻的東西，「顧主權重要，孝順爸爸媽媽不重要嗎？很多事情講都不用講，民進黨顧主權，韓國瑜就不顧主權了嗎？」

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