沒使用也爆炸！女歌手夢中被濃煙嗆醒　「行動電源」竄20公分高火光

▲ 行動電源在未使用的情況下爆炸、起火，讓派翠薇驚魂未定 。（圖／翻攝自Facebook／Patravee Srisuntisuk）

實習記者羅明輝／綜合報導

行動電源雖然方便，但爆炸、起火的類似意外卻層出不窮。最近有位泰國女歌手派翠薇（Patravee Srisuntisuk）在凌晨被一股濃煙嗆醒，她下床開燈仔細一看，才發現自己睡前放在床旁邊的行動電源，竟然在沒有充電、沒有使用的情況下爆炸起火，燒得一團焦黑，讓她嚇了一大跳。派翠薇在臉書發文分享這段經歷後，隨即也吸引超過800名網友轉發。

根據《東方日報》報導，派翠薇在臉書提到，自己在23日凌晨5點左右，因為吸入大量濃煙而嗆醒，她開燈ㄧ看，竟發現床邊竄起20公分高的火光，還不斷冒出濃濃黑煙，於是急忙將火撲滅，這才看清楚爆炸、起火的原來是一個沒有插電、未使用中的行動電源。

從派翠薇PO在臉書上的「行動電源殘骸照」可以看出，黑色的行動電源有三分之一體積被火煙燒融，上頭貼著的貼紙以及充電線頭，都能清楚看見燒焦的痕跡，在一旁的地板上，還能看見行動電源被焚燒留下的粉末、碎屑。

▲行動電源的充電線已經燒黑，地板上還有行動電源被燒毀部分的碎屑。（圖／翻攝自Facebook／Patravee Srisuntisuk）

幸虧派翠薇發現得早，這起意外未釀成更嚴重的事故，只是讓她心理留下了小小的陰影。她也在臉書叮嚀粉絲，如果要購買行動電源，一定要透過信用良好、自己能信任的商店來購買。另外，使用任何電子產品時，也千萬要留意安全。

對此，粉絲及網友也紛紛在貼文下方留言表示，「這實在太可怕了」、「幸好你不是把它放在床上，不然後果不堪設想。」「還好你平安無事」、「在她爆炸之前，你有注意到行動電源有沒有哪裡有問題嗎？譬如說它是不是有點腫起來了。」、「其實就算行動電源沒有在使用，也不應一直插著USB線」、「我只想知道你行動電源是哪個牌子的？是哪國製造的？」

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