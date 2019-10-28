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金融時報公布全球管理學碩士排行！　輔大排名31較去年加薪64%

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▲教育、大學自治、輔仁大學、天主教學校▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣管理學碩士排名最高的輔仁大學。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者陳妙津／綜合報導

金融時報公布2019年全球管理學碩士排行（Masters in Management, MiM），並列出各校加薪幅度，第一、二名仍由瑞士聖加倫大學（University of St Gallen）與法國巴黎高等商學院（HEC Paris）奪下，第三名則是倫敦商學院（London Business School）、法國高等經濟商學院並列（Essec Business School，MiM課程與新加坡、摩洛哥合辦）。台灣則由輔仁大學、西班牙IQS管理學院，及美國舊金山大學合辦的「全球創業管理碩士」課程，拿下全球第31名，這也是台灣高校排名最高。

金融時報指出，MiM課程在疲弱的全球商學教育市場中，是少見的需求成長案例，根據研究管理錄取委員會（GMAC，商學院GMAT考試的執行機構）數據，去年全球MiM申請量增長近3%，但MBA的申請量卻持平。此外，相較於專攻會計或財務金融的碩士課程，管理學碩士也更受歡迎。去年全球專業商務碩士課程的申請數下降約0.3%。

▲▼輔大與歐美兩校合辦的MiM課程排名全球31，也是台灣高校最佳排名。（圖／翻攝自金融時報）

▲輔大與歐美兩校合辦的MiM課程排名全球31，也是台灣高校最佳排名。（圖／翻攝自金融時報）

數據指出，歐洲對MiM課程需求最強烈，有66%的課程申請數增加，美國則恰好相反，大多數人會優先考量MBA（企管碩士），因此71%的美國MiM課程反倒需求下減。GMAC歐洲區總監Deborah Somers表示，管理學碩士從歐洲起源，大多數名列前茅的高校學程都在歐洲，或歐洲與其他地區合辦，這種傳統學位深受歐洲雇主青睞。

GMAC另項調查中發現，67%歐洲雇主想在2019年時，雇用具有MiM學位的人才，美國則是33%。

台灣排名最高的輔仁大學與歐美兩校合辦的MiM課程較去年提升13名，畢業生薪水比去年大幅增多64%。台灣其他入榜MiM課程還有96名的政治大學資訊系統管理碩士課程，以及98名的中山大學企管碩士課程，分別較去年加薪48%、43%。

兩岸三地獨立辦MiM課程，排名最高的為第14名的上海交通大學的管理學碩士課程。

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