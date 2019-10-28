運安會介入補強調查！　普悠瑪事故最終報告最慢明年8月底前出爐

▲普悠瑪翻覆意外奪走18條性命，至今仍是許多家屬心中的痛。（圖／記者游芳男翻攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵普悠瑪去年10月21日在宜蘭新馬站出軌翻覆，造成18人罹難、200多人輕重傷，國家運輸安全調查委員會（運安會）在9月6日決議重新評估並檢視行政院1021鐵道事故行政調查報告，並針對報告進行補強。運安會主委楊宏智今（28）日表示，補強調查估1年內完成，希望能夠再加速，最慢明年8月底之前把最終調查報告公告上網。

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立委蕭美琴上午在立法院交通委員會中質詢指出，普悠瑪事件的真相大家都很想知道，立法院也決議運安會重新檢視行政院調查報告，現在資訊都在運安會手上作更細緻的檢驗，後續調查時程及報告何時會出爐？

▲楊宏智說，普悠瑪最終補強調查報告最慢明年8月底前會出爐。（圖／記者賴文萱攝）

對此，運安會主委楊宏智表示，目前運安會針對普悠瑪補強報告做非常系統性的規劃，也會朝設計方面細查，例如製造方面有沒有批次的問題？就像汽車製造某些批次車子會有問題召回，運安會針對這些部分都不會放過，會把這樣的處理模式帶到普悠瑪事件調查。

楊宏智說，日本類似事故調查花了2年，現在運安會重要人力都往普悠瑪事故調查部分調，普悠瑪事故最終補強調查報告應該可在1年內出爐，但希望能夠再加速，最慢明年8月底之前一定要把最終調查報告公告上網，屆時運安會也會開記者說明會。

另外，楊宏智也說，在調查過程中，日方跟普悠瑪系統有關的相關單位也高度配合，許多高階主管通通到，顯示很重視這次的事故，他認為這是非常好的開始，也很有信心這樣的調查一定可以跟航空事故調查一樣具有完整性跟深度。