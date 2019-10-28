「可以不投給我！」韓國瑜自信喊「最關心青年」：但必須了解我的政策





▲韓國瑜青年座談。（圖／記者莊喬迪攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜27日晚間於台北舉辦「走出同溫層」青年政策論壇，與100位40歲以下青年對談並宣布青年政策。針對外界的酸言酸語，韓國瑜提到，「你可以不要投給我，但是麻煩必須要了解我、看看我的政策！我是最關心年輕人的總統參選人。」

韓國瑜27日晚間出席在台北舉辦的北部首場實體青年見面活動，開放18到40歲的民眾網路報名，再篩選出100名幸運兒到場參加，而實際報到人數約80人。

在活動一開始，主持人何庭歡與在場青年玩了小小的互動遊戲，要求大家一聽到問題就要選擇站「YES」或「NO」的區塊，問題包括「你現在有夢想嗎？」、「你現在的薪資真的能支撐你想要的生活嗎？」、「你現在的工作是你想要的嗎？」、「你會想要有一個自己的房子嗎？」、「你會想結婚嗎？」、「你會想要有小孩嗎？」、「過去這幾年，你對自己的生活滿意嗎？」，以及「你聽過身邊朋友說討厭韓國瑜的嗎？」

面對「你聽過身邊朋友說討厭韓國瑜的嗎？」問題，全部的青年都站在「YES」地毯上，這時韓國瑜突然從一旁出來跟大家打招呼，而何庭歡則在一旁說，「雖然有很多人聽過朋友討厭韓國瑜，但是韓國瑜從未放棄過年輕人的未來。」

韓國瑜聽聞大家站在「YES」地毯上的用意後，先是大笑了幾聲，然後說「你可以討厭我，也可以不要投票給我，沒問題！但是麻煩必須了解我、看看我的政策。我想我是最關心年輕人的總統參選人，這不是吹牛的，這我很有信心！你可以繼續討厭我，完全OK，我也年輕過。」

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