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影／全台首架A321neo落地了！張國煒11:20親駕星宇新機回台

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記者黃凱翊、賴文萱／綜合報導

全台首架A321neo落地了！星宇航空董事長張國煒親自駕駛飛機在今（28）日上午11時20分左右由北跑道23R抵達桃園機場。星宇航空董事長張國煒親自驗收全台首架A321neo 1號機B-58201，26日從德國漢堡驗收後，親自駕駛飛機返台。星宇指出，只要捕捉到星宇航空一號機「B58201」珍貴的機身畫面，就有機會親自搭上飛機。 

▲▼星宇航空首架班機抵台。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲星宇航空首架班機於28日上午11點20分由董事長張國煒親駕抵台。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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星宇航空首架飛機上午11時20分頂南風完美降落在桃機，董事長張國煒率領機組人員下飛機，走出機艙那一刻，張國煒向地面人員揮手，並一一的跟公司同仁握手，張國煒開心的表情全寫在臉上，隨後就跟著機組人員站在一起合照，記錄這一刻，並接下同仁送上的花束。

▲▼星宇航空董事長張國煒開著首架飛機，上午11時20分抵達桃園機場，機場大批人員為他歡呼、接機並送上花。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲星宇航空董事長張國煒走下飛機，向地面人員揮手致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼星宇航空董事長張國煒開著首架飛機，上午11時20分抵達桃園機場，機場大批人員為他歡呼、接機並送上花。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼星宇航空董事長張國煒（左5）接下同仁送的花束，開心合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼星宇航空董事長張國煒開著首架飛機，上午11時20分抵達桃園機場，機場大批人員為他歡呼、接機並送上花。（圖／記者沈繼昌翻攝）

星宇指出，新機抵台的同時也舉辦「星宇照飛機」活動，即日起至2019年11月30日止，只要捕捉到珍貴機身畫面，將含有星宇航空飛機之攝影作品上傳Facebook或Instagram，最大獎將送出不限航點來回單人商務艙／經濟艙機票。

首架飛機引進後，星宇試航驗證作業程序將進行到第四階段，張國煒日前接受媒體訪問時提到，能不能賣票還是要以拿到民航局營運許可為主，但內部是希望12月中能正式對外銷售，希望國人多多給予支持。

▲K董親飛機。（圖／翻攝星宇航空臉書）

▲星宇一號機交接「K董深情獻吻」，10/28親自駕駛抵台。（圖／翻攝星宇航空臉書）

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