碩士男開酒吧誘少女下海！警方曝關鍵證據　他認罪求饒獲輕判　

▲楊男透過臉書聊天室和通訊軟體LINE，招募3名少女受雇坐檯陪酒。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，無關本案）

記者廖安莘／基隆報導

基隆市一名楊姓男子（52歲）經營酒吧，透過臉書Messenger、LINE方式，招募3名少女受雇坐檯陪酒，且每小時以170元支付她們，另外，客人消費達一定金額還可抽成。經員警於網路巡邏時發現此情，持搜索票前往酒吧當場查獲1名少女正在「上班」，並查扣3張打卡單等證物。基隆地院審理後，依違反兒童及少年性剝削防制條例，判刑3月，得易科罰金，可上訴。

判決指出，楊男2018年9月間擔任基隆市一間酒吧的負責人，意圖營利，透過網路臉書Messenger聊天室，以及手機通訊軟體LINE，分別聯繫3名少女到酒吧從事坐檯陪酒的工作。此外，3名少女每次坐檯每小時可領170元，平日如客人消費達1500元，加發獎金100元，假日則需客人消費超過3000元，才加發獎金100元，以此方式誘使少女坐檯陪酒從中牟利。

經員警於臉書巡邏時發現，楊男經營的酒吧有張貼少女坐檯聊天、陪酒等訊息，6月20日凌晨持法院核發搜索票至酒吧執行搜索，當場發現1名少女正在坐檯陪酒，並在店裡查扣打卡單3張、帳本2本、班表1張、上班規章1 張、平版電腦1台等物。

檢警訊問時，楊男坦承犯行，並與3名少女證詞情節相符。事後，檢方依涉犯兒童及少年性剝削防制條例意圖營利招募、容留少年坐檯陪酒罪，將楊男起訴。

基隆地院審理時，法官審酌楊男招募並容留少女坐檯陪酒，行為可議，但念及他坦承犯行，兼衡量容留人數3人，容留時間最長僅2月及自述碩士畢業、犯罪動機等情狀，判3月徒刑，得易科罰金，另沒收犯罪所得8萬元。

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