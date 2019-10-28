台灣民意基金會／蔡英文51.3%、韓國瑜33.9%　差距縮小至17％

▲蔡英文、韓國瑜。（組合圖／記者林敬旻、李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

台灣民意基金會28日舉行記者會，公布最新民調結果，針對2020大選，如果是總統蔡英文對決國民黨參選人韓國瑜，蔡英文支持度達51.3%、韓國瑜33.9%，兩人差距多達17.4%。

根據台灣民意基金會的民調顯示，51.3%支持蔡英文，33.9%支持韓國瑜， 12.2%尚難決定，2.6%不知道。 相較於上個月，蔡英文支持度減少2.3%，韓國瑜增加3％，蔡英文的領先差距縮小為17.4 個百分點。

台灣民意基金會認為，這場選戰是實力懸殊的總統爭霸戰。另一方面，從政黨支持度分析，蔡英文獲 97%民進黨支持者力挺，而韓國瑜獲 82.1%國民黨支持者青睞，這一方面顯示兩大黨支持者都出現了高度凝 聚現象，另外也顯示國民黨支持者的整合仍明顯不如民進黨。

此外，在其他政黨的支持度上，蔡英文獲得59%台灣民眾黨支持者肯定，79.7%時代力量支持者力挺， 39.1%中性選民支持，反觀韓國瑜只獲得 25.4%中性選民支持，17.9%台 灣民眾黨肯定，18.2%時代力量支持者力挺。

至於其他方面，不論從性別、年齡、教育程度、省籍族群、職業背景的角度看，民意基金會指出，韓國瑜支持度仍全面大幅落後蔡英文，儘管一向較堅定支持韓國瑜的中壯年、 中等教育程度、外省族群或偏遠縣市選民，有回籠的跡象。

▲▼台灣民意基金會最新民調顯示，蔡英文領先韓國瑜17％。（圖／台灣民意基金會）

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