法西連帶哈吉貝！日本農業損害破1700億　千頃農作物報廢

▲颱風哈吉貝造成日本將近8萬棟房屋損害。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

受今年第15號颱風法西及第19號颱風哈吉貝接連侵襲，日本各地皆有嚴重災情。如今日本農林水產省公布，損害合計超過1700億日圓（約新台幣480億元）。

綜合日媒報導，農林水產省表示，當時法西帶來的風雨造成509億日圓的損害。沒想到現在哈吉貝更嚴重，截至28日上午6時前，日本38個都府縣合起來已經受損超過1200億日圓，加起來超過1700億日圓。

報導指出，哈吉貝帶來的損害包括，超過8500個水庫及渠道等農業設施受損483億日圓；稻米及蘋果等農作物則超過1萬4000公頃受損，約106億日圓；林道、木材等林業設施受損349億日圓；漁港等水產設施則受損96億元，一共1223億8000萬日圓。

由於哈吉貝的猛烈雨勢讓日本關東地區各地淹水，且範圍相當廣大，不排除損害金額增加。目前農林水產省還在統計災情，針對如何對應颱風、事後支援等問題進行檢討。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

