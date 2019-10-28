你看到中國的未來嗎？中聯辦副主任楊建平3問香港青年

▲香港學生參與示威抗議。（圖／路透社）

記者馬叔安／綜合報導

香港中聯辦副主任楊建平28日引用其母校南開大學前校長張伯苓的「愛國三問」，連續向香港青年提出「你瞭解今天的中國嗎？」、「你能脫離中國嗎？」、「你看到中國的未來嗎？」等3個問題，並以此表達中國大陸近年的發展成果與優勢。

中聯辦網站28日發表楊建平的署名文章，文章提到，香港今日之亂，除卻社會民生問題的積怨外，集中暴露了部分港人尤其是青年人對國情認知的偏頗，以至於有人借著「反修例」發泄對國家的仇恨，散播分離和「港獨」理念，「竟然可以毫無忌憚、毫不掩飾，足見香港社會國家意識的扭曲已經到了何等嚴重的地步！」

針對「你瞭解今天的中國嗎？」，楊建平表示，大陸的改革開放創造了持續40年的高速增長，平均每3秒鐘就有1個人跨過貧困線，被聯合國嘆為奇跡，「的確，如果拿美國式民主做標準，中國恐怕永遠不合格，因為中國不搞多黨制和三權分立。中國也有選舉，但更注重協商，『有事好商量，眾人的事眾人商量』，更能體現民主的真諦。」

▲ 香港夜景。（圖／視覺中國）

針對「你能脫離中國嗎？」，楊建平指出，「你可以離開香港，移民他國，但黑頭發黃皮膚是與生俱來、無法改變的」，那些舉著美國旗、英國旗游行示威的人，大概是想讓外國政府來保護他們，想讓外國主宰香港，「可惜現在早已不是近代史上任人宰割的舊中國了，中國政府和14億國人不會由著你們喪權辱國的！」

針對「你看到中國的未來嗎？」，楊建平指出，中國的發展藍圖已經繪就，到本世紀中葉將建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國，「這也恰恰是香港『一國兩制』50年不變的節點，『兩制』相得益彰，香港和祖國共用榮光。」

楊建平寫道，「我們已經不挨打了，也已經不挨餓了，但還在挨罵，因為人家控制著話語權和輿論場。」當今世界正處於百年未有之大變局，「其核心是制度的競爭，而中國真的不懼怕制度競爭！」

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