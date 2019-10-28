迎5G商機　元大投信未來通訊ETF今開募

▲今年是5G元年。（圖／達志影像）

記者周康玉／台北報導

今年為5G元年，各國陸續釋照、進入商轉，元大投信因應趨勢，看好AI的「新」與5G的「勢」，推出元大全球人工智慧ETF（00762）、元大臺灣ESG永續ETF（00850）等主題型ETF，以及今（28）日起募集的元大全球未來通訊ETF（00861）。

元大投信推出的趨勢收成系列，包含兩大主題，即元大全球人工智慧ETF與即將募集的元大全球未來通訊ETF，此二檔ETF所追蹤指數的成分股為篩選在該主題營收大於50%的企業，並確認成分股具有收成實力，避免魚目混珠。

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主題型ETF有別於多數市值型ETF，指數編製規則上專注於某些長期趨勢或特定領域，而且專業指數編製公司會融入法人選股邏輯，希望讓指數能完美追蹤特定領域的產業動能。符合長期大趨勢且具備完善編製規則的主題型ETF，很適合做為資產配置加分的元件。

5G商機包括通訊技術結合各種應用服務，民眾陸續可以看到相關的基礎建設(如基地台布建)、手機換機潮、商業應用推出。根據過去2G、3G、4G發展歷程來看，通訊技術只會不斷創新更前，並結合AI、互聯網技術，逐漸發展落實智能城市，推進遠距醫療、自駕車等商機。

看好未來通訊技術發展的投資人，透過規則化選股，只需一檔布局於全球通訊商機的元大全球未來通訊ETF，就能放眼全球、前進未來、掌握通訊科技趨勢。

▼元大投信未來通訊ETF今開募，圖點開放大。（資料來源: IHS Markit、 IEK Consulting）