韓國瑜提澎湖小三通遭打臉「已實施10年」　何庭歡：要有固定航班

▲韓辦發言人何庭歡。（資料照／記者黃軍瑋攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對國民黨總統參選人拋出研擬開放澎湖小三通的政策，陸委會及交通部觀光局反駁，指出澎湖小三通早在10年前，就與金門、馬祖同時開放。對此，韓辦發言人何庭歡28日表示，韓國瑜希望是有固定航班、讓陸客可以來到澎湖的小三通。

何庭歡表示，澎湖需要落實小三通，例如透過固定航班，讓更多陸客來澎湖，而不是透過專案申請，或借道金門，相關單位不要一直顧左右而言他，應該正視問題；實際執行方法將由國政顧問團交通組的專家學者研討，擬定更有可行性的小三通政策。

澎湖縣長賴峰偉27日在韓國瑜前往造勢時表示，現在澎湖只有小三通之名，無小三通之實，原因就是未與大陸建立穩定的航線，陸客大多透過金門進入澎湖，運能有限，前2年造訪澎湖的陸客每年只有3千多人，但由於涉及兩岸事務，須獲我方中央政府同意，期盼中央協助澎湖克服障礙。

對此，交通部政務次長王國材28日上午出席立法院交通委員會時受訪表示，澎湖受限於兩岸航線較長，因此現在雖有貨運，但客運較少，一般都用包船的方式，但只要有航商申請，政府就會同意。

另外，2020年總統大選，台灣民意基金會28日發表最新民調，在一對一對決下，51.3%支持蔡英文，33.9%支持韓國瑜，蔡英文領先韓國瑜17.4個百分點。

對此，何庭歡表示，民調都會列為參考，韓國瑜確實有努力的空間，但是，韓國瑜了解老百姓的比例比蔡英文高，團隊會繼續透過環台土地之旅傾聽民意、了解地方基層所需。另外，民調中也顯示，未表態的中間選民非常多，選民認為過去三年多蔡政府沒有給選民更好的生活，讓選民質疑，所以都以觀望保留的態度，希望兩黨推出更順應民意的候選人。

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