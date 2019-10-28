IS接班人傳已繼任！「教授」卡拉達什上位　巴格達迪早有準備

▲ 美國川普政府27日證實巴格達迪已死於美軍特種部隊的突襲行動。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

伊斯蘭國（IS）首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）被美國證實身亡。但消息指出，巴格達迪近來已淡出組織的日常運作，且早在今年8月就已經欽點接班人，這號人物正是伊拉克海珊政權的前軍官卡拉達什（Abdullah Qardash）。根據情報員的說法，卡拉達什被稱為「教授」（the Professor），是現在伊斯蘭國領導人。

綜合《新聞周刊》等外媒報導，美軍多年前為了查蓋達組織（al-Qaeda）一事，便把巴格達迪和卡拉達什雙雙關入伊拉克巴士拉監獄（Basra），2人也因此認識對方，越走越近。當時的巴格達迪是名煽動者，在獄中試圖說服數百名囚犯接受他所謂的哈里發國，外傳當時卡拉達什就開始為巴格達迪工作。

▲ 卡拉達什被外界視為是組織當中無情的決策者，曾是組織內部「2號人物」艾佛里（Abu Alaa al-Afri）生前的心腹。（圖／翻攝自維基百科）

巴格達迪如今逐漸退居幕後，組織日常事物與營運已經不再參與，且先前曾經在空襲中受傷，患有糖尿病及高血壓，便在今年8月任命卡拉達什擔任接班人。

事實上，伊斯蘭國今年3月失去敘利亞東部巴古茲鎮（Baghuz）的最後據點後，組織成員已漸漸朝著伊拉克、沙烏地阿拉伯、突尼西亞的三大主要勢力靠攏，而卡拉達什如今必須面對眼前的分裂局面。

熟稔IS戰略的伊拉克前安全顧問拉希夫（Fadhil Abu Ragheef）表示，卡拉達什很有可能重拾死亡崇拜模式，「襲擊不會因為他而增加，但會更加具體。」

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