台灣民意基金會／蔡英文聲望48.3%創3年新高　年輕支持暴增18%

▲總統蔡英文。（圖／蔡英文競辦提供）



記者陶本和／台北報導

台灣民意基金會28日舉行記者會，公布最新民調結果，在聲望方面，總統蔡英文來到48.3%，創下近三年來新高；而根據分析，主要驅動力來自20-34歲的年輕族群，贊同她處理國家大事的方式，在過去兩個月中暴增18％。

根據民調結果顯示，在蔡英文聲望方面，非常贊同的有13.8%、還算贊同有34.5%、不太贊同有23.4%、一點也不贊同有19.4%，沒有意見的有8.9%。

綜合以上，在20歲以上的台灣人中，有48%贊同蔡英文處理國家大事的方式，43％不贊同；贊同的人比不贊同多5％。對此，台灣民意基金會認為，這顯示蔡英文已經擺脫執政困境，獲得相對多數人民的肯定。

台灣民意基金會進一步分析，發現蔡英文在過去兩個月中，聲望向上拉抬3％，而其中主要驅動力來自20-34歲的年輕族群，在兩個月裡暴增18％支持度。

台灣民意基金會指出，35歲以下年輕選民中，支持蔡英文的人高達66%，是前所未有的現象；另一方面，35-65歲中壯年選民中，還是有明顯過半數以上的人，對她處理國家大事的方式不以為然，形成清楚的世代差異，倒是在65歲以上的資深公民，支持她的比不贊同的多出17%。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、研究發現的判讀、報告撰寫、 及相關公共政策與政治意涵的解析;山水民意研究公司受基金會委託，負責問卷編制、 抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是 2019 年 10 月 21-22 兩天;以全國為範圍 的二十歲以上成年人;抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數 兩碼隨機方式抽樣;有效樣本 1089 人;抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.97 個百分 點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體 結構。經費來源是財團法人台灣民意基金會。

▲▼台灣民意基金會最新民調顯示，總統蔡英文聲望來到三年新高。（圖／台灣民意基金會）

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