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麵店老闆甩摔「幼貓爆頭亡」！台東名店曾被推必吃　今宣布停業1天

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▲▼台東知名麵店傳出虐貓事件。（圖／翻攝自Facebook／台東大小事）

▲台東知名麵店傳出虐貓事件。（圖／翻攝自Facebook／台東大小事）

記者莊智勝／台東報導

台東知名麵店遭網友踢爆老闆活活將幼貓殘忍摔地，害其當場爆頭慘死。事件曝光後引起網友群起撻伐，發起拒吃活動；雖然事後老闆兒子出面滅火，聲稱是幼貓先張口咬人，父親才會出現反射動作，不慎將牠摔死，希望大家再給一次機會，但仍難平息眾怒。隨著事件越演越烈，該家麵店也接連被起底，過去因主打平價、多樣的台式小吃，頻頻受到部落客青睞，甚至還被推薦是「必吃名店」，豈料如今卻因摔貓事件重創商譽，業者今（28日）也宣布暫停營業1天。

目擊網友PO文指出，該家麵店附近近日有母貓產下幾隻幼貓，平常會在麵店屋頂徘徊，豈料老闆27日晚間6時45分卻突然揪起其中一隻黑色幼貓，隨後猛力向地面甩摔，導致幼貓當場爆頭慘死，地面全是血跡，這誇張、血腥的一幕還引起店內客人、路過民眾圍觀。

原PO氣憤表示，老闆在殘忍摔死幼貓後，伸手撿起抽搐的貓屍放進米袋，隨後沖洗地面血跡滅證，再將貓屍帶離現場；事後警方、動保人員獲報前往處理，但老闆與老闆娘第一時間卻否認犯行，還一度宣稱該隻黑色幼貓已經自行跑走。

雖然案發現場並未發現任何跡證，但目擊網友指證歷歷，因此警方目前已介入調查。就在網友群起撻伐、高喊抵制拒吃時，一名自稱是老闆兒子的人在臉書社團PO文澄清，表示當時是幼貓張口咬住父親的手，當下反射動作才會將貓摔在地，並非是蓄意虐貓，同時還PO出手指傷口照、就醫診斷證明書佐證，盼社會大眾能再給一次機會。

▲▼台東麵店摔死貓。（圖／翻攝臉書社團「台東大小事(108年)」）

▲▼台東麵店摔死貓。（圖／翻攝臉書社團「台東大小事(108年)」）

▲老闆兒子PO出受傷照及診斷證明，表示是貓突然咬人，反射動作下才會不小心將牠摔死。（圖／翻攝自Facebook／台東大小事）

據悉，該家麵店在台東當地經營許久，是小有名氣的老店，店內主要以懷舊的台式小吃為主，包括餛飩麵、排骨麵、意麵、麵線、米苔目、米糕等，由於油蔥肉燥香氣十足又不會過於油膩，加上價格平價實惠，因此獲得不少部落客的青睞，還被推薦為「必吃名店」。

但在「摔貓風波」過後商譽受到重創，儘管老闆兒子現身道歉滅火，但網友反應相當兩極，仍有部分網友堅持抵制，質疑「小貓會咬人？牠們看到人跑都來不及了，拒吃」、「明明就有目擊者親眼看到，還找理由掩飾罪行，誠實很難？」「再給你一次機會？那你們有給過小貓機會嗎？」甚至還有網友要求店家交出貓屍、狂洗1星負評；為免風波繼續延燒，業者表示，目前將配合警方調查，現已先行關閉臉書粉專，並暫停營業1天。

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▲▼台東知名麵店傳出虐貓事件。（圖／翻攝自Facebook／就是愛台東）

▲陷入摔貓風波的業者，是台東當地相當知名的老字號麵店，還被部落客推薦是「必吃名店」。（圖／翻攝自Facebook／就是愛台東）

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