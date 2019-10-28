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APP追劇、訂餐被亂扣款　民眾可靠2招保護荷包不踩雷

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▲iPhoneX,蘋果手機,智慧型手機,Face ID,臉部辨識。（圖／記者林世文攝）

▲民眾用信用卡綁定付費出現糾紛，可透過2種方式來自保。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

行動支付越來越普及，不少民眾會用信用卡綁定付費，不過卻常常發生消費糾紛，合約到期後若沒有主動取消，就會繼續扣款，因此金管會銀行局提醒，事前一定要把合約看清楚，若無法解決時，則可透過2招來自保。

根據金管會統計，截至今年8月底，有33家信用卡發卡機構，總流通卡數約4,600萬張，總有效卡數約3,096萬張，其中當月簽帳金額約2,601億元，較去年同期增加154億元，年增率達6.29%。

請繼續往下閱讀...

隨著電子支付普及化，使用APP綁定信用卡消費付款也越來越常見，一出現爭議該如何解決？金管會銀行局官員對此表示，民眾若有若以APP綁定信用卡出現問題時，可按照信用卡定型化契約第11條規定，憑著交易資料向發卡機構來申請爭議款項處理。

對於不少商家在服務到期後，若消費者沒有主動取消，商家就會繼續扣款，因此銀行局官員建議，若有類似問題，民眾在第一時間可先向商家反映要取消扣款，將回歸契約機制，按照簽訂合約內容停止扣款或退款。

不過，有些公司客服撥打不易，民眾這時無法解決，可以檢具文件向發卡銀行盡快提出爭議款項來處理，銀行局官員指出，發卡銀行收到民眾申請爭議款項後，銀行將會暫停授權給業者請款，並要求退回已扣款項。

至於消費者綁定信用卡，該如何保障自身權益，銀行局官員說，首先是在綁定信用卡前，一定要把合約內容看清楚，特別是任何授權給商家扣款的動作，也要非常注意相關細節，避免日後沒有取消授權而繼續被扣款，再者是發生爭議款項，都可以向商家反映，在無法解決的情況下，則可用爭議款項來處理。

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