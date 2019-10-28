中火廢水今年7次超標挨罰8500萬　中市府限期12月改善

▲環保局長吳志超、新聞局長黃國瑋共同召開記者會，重罰中火6千萬。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府環保局9月針對台中火力發電廠燃煤機組放流水隨機抽驗，查獲放流水「硼」超標24倍，不料，未見中火改善，10月再查獲2處放流水「硼」超標，分別高達26倍、28倍，汙染更嚴重，市府28日針對3處違規排放口各罰2千萬元，合計6千萬元，史上最高，限期12月完成改善。

▲環保局多次查獲中火放流水硼超標。（圖／記者鄧木卿攝）

台中市政府環保局長吳志超、新聞局長黃國瑋上午共同召開記者會，宣布這項史上最高開罰案，吳志超說，9月19日抽查中火5-8號機組放流水，「硼」濃度達121毫克/公升，超過標準值（5毫克/公升）24倍，嚴重違規，環保同仁在10月24日再抽驗1-4、9-10號機組2處放流水，竟然發現「硼」濃度更高，分別超標26、28倍，「光是今年就查獲7次放流水超標！」

▲吳志超和黃國瑋強調，並非對抗中火，而是要解決問題。（圖／記者鄧木卿攝）

黃國瑋指出，中火在陳述意見書中雖然說明，已加速設置廢水處理設備，預計12月可全面改善完成，但「硼」嚴重超標是不變的事實，市府按照水汙染防治法第58條規定，針對3件汙染行為分別開罰最高額度2千萬元，總計6千萬元。

黃強調，中火汙染不只影響台中市民，範圍擴及中部周邊縣市，已是全國關注焦點，台電身為國營企業，更應以身作則，市政府務實面對、解決問題，「我們要求中火加速改善汙染，並非與中火對抗」。

吳志超重申，限期中火11月15日前提出改善計畫書，12月完成改善，改善期間仍將持續抽查放流水質，汙染濃度不得高於前次抽驗數值，若再違規將連續重罰，不排除勒令停工。

環保局指出，中火廢水今年遭查獲7次汙染物超標，包括「硝酸鹽氮」3次超標、「懸浮固體」1次超標、「硼」3次超標，違規開罰總金額高達8562萬2千元，創國營事業史上最高紀錄。

根據國家環境毒物研究中心研究，動物實驗食入大量的硼，會影響男性生殖器官健康，孕婦懷孕時暴露到硼，也可能生產體重偏低、出生缺陷及成長遲緩的幼兒。

台電發言人徐造華表示，對於9月所抽驗的5至8號機裁罰2千萬元，台電尊重市政府的裁罰權，對於放流水硼超標一事，感到抱歉會虛心檢討，但是對於1至4號機及9至10號機的抽驗結果，台電尚未收到檢測結果，且未依法給台電陳述機會，中市府即逕行宣布裁罰4千萬元，台電感到不解。

至於此次未給台電意見陳述機會就直接開罰，吳志超說明，市府9月首次查獲中火放流水「硼」超標後，10月竟又發現其它兩處也超標，為避免中火持續排放汙染，影響市民健康，依照行政程序法規定，得不再提供台電陳述意見機會，直接裁罰。

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