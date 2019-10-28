台鐵12/20時刻微調！全線影響180班次　「77班差5分鐘以上」

▲台鐵列車12/20時刻微調，全線影響180班次。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵為配合潮州－枋寮間電氣化通車，提升服務品質、增加直通班次、加強兩鐵轉乘及改善乘車環境，宣布自12月20日（五）起進行時刻微調。這次全線共調整180班次，時刻影響5分鐘以上班次有77班，通勤族民眾屆時要多加留意新班次。

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▲台鐵12/20時刻微調，全線共有180班次列車調整，有77班次時刻影響5分鐘以上。（圖／記者賴文萱攝）

台鐵指出，12月20日時刻微調後，全線共有180班次列車調整，有77班次時刻影響5分鐘以上，其中，111次、136次普悠瑪號及129次、168次自強號延長行駛至枋寮站，將提升民眾往來西部地區便捷乘車服務。

▲時刻微調後，111次、136次普悠瑪號及129次、168次自強號延長行駛至枋寮站。（圖／台鐵提供）

另外，這次時刻調整也減少高雄鐵路地下化路段柴油列車班次，由32班減為23班；為方便新左營－枋寮間雙鐵轉乘，每日班次也將由現行30列次增加為60列次，其中開行區間快車22班，大幅減少轉乘時間。

相關列車車次、時刻，10月29日起可參閱台鐵網站（網址：http://www.railway.gov.tw ）及各車站公告。