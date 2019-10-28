華醫之光　中華醫大2019年傑出校友潘顯堂等11人當選

▲中華醫大2019年傑出校友選拔出爐，潘顯堂 11人獲選，將接受頒獎表揚。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學2019年傑出校友選拔結果揭曉，由潘顯堂、蘭光坪、高正憲、林慈榕、王玉霞、侯盈仲、陳鴻傑、王鵬智、王保隆、陳呈榜、王國贊等11人當選，11位傑出校友在各行各業、不同領域均有傑出表現卓有成就，堪為學弟妹們的表率。

中華醫大將於11月2日歡度創校51週年校慶，校慶前夕舉辦2019年傑出校友選拔，經校友會及各界推薦優秀畢業校友參與選拔，由醫檢科潘顯堂等11位校友獲得當選。傑出校友當選人將於11月2日創校51週年校慶暨運動會返校接受頒獎表揚。

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11位2019年傑出校友當選人簡介如下：潘顯堂，1975年醫學檢驗生物技術科畢業，創辦現代醫事檢驗所兼負責人，並榮膺台灣醫學實驗室管理學會理事、台南縣醫事檢驗師公會常務理事、台南縣獅子會急難救助委員會主席。蘭光坪，1977年醫學檢驗生物技術科畢業，現任佑康診所醫檢師兼科主任、中山醫學大學生化暨微生物免疫研究所教學暨課程會議委員、高雄醫檢師公會常務理事兼教育訓練委員、台灣檢驗醫學發展協會理事。高正憲，1994年醫學檢驗生物技術系畢業，現任健安科技有限公司經理。林慈榕，1995年職業安全衛生管理系畢業，現任台灣史谷脫紙業股份有限公司新營廠安全衛生專員。王玉霞，1996年護理系畢業，現任台南市立醫院護理部督導。侯盈仲，2000年醫學檢驗生物技術系畢業，現任協和家醫科診所院長。陳鴻傑，2006年食品營養系畢業，現任廣州豐醫足食健康科技有限公司董事長、鈺統食品股份有限公司執行副總、廣東泰嶸醫藥有限公司副總、廣東人才集團（香港）有限公司副總、香港匯盈投資管理有限公司董事。

王鵬智，2014年視光系畢業，現任英明眼鏡公司負責人、高雄市驗光師公會理事、高雄市視光學會常務理事、高雄市驗光配鏡職業工會顧問、高雄市鐘錶眼鏡商業同業公會驗光配鏡委員會主任委員。王保隆，2014年醫事檢驗生物技術系畢業，現任瑩芳有限公司董事長。陳呈榜，2017年視光系畢業，全美眼鏡公司負責人、中華醫事科技大學視光系系友會會長、全國校友會理事。王國贊，2019年視光系畢業，現任名人淨水設備有限公司總經理、名人演藝事業有限公司總經理、國際青年商會中華民國總會副總會長。

中華醫大校長曾信超表示，11位傑出校友畢業自不同科系，無論自行創業或擔任公民營企業主管，在不同領域展現長才、成就卓越，特別的是這些校友也積極參與社團、投入社會公益，深受各界的肯定，是學弟妹的表率，也是華醫之光。