火爆哥罵鄰居有病「我連咳嗽都被制止」　二審逆轉慘賠1萬

記者黃翊婷／綜合報導

台南許姓男子2017年6月及12月間與鄧姓鄰居起爭執，氣得在社區中庭以台語大罵「你有病」、「下西下僅（丟人現眼）」，雙方因此鬧上法院，但他一審獲判無罪，檢方不服提出上訴。台南高分院法官認為，上述用詞都是貶抑的粗俗言語，加上兩人當時正在吵架，口氣難免不好，聽起來的確會讓人有人格受到攻擊的感覺，最後逆轉改依公然侮辱罪，判許男罰金1萬元。

▲許男與鄧男多次發生口角。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

判決書中提到，許男與鄧男雖然是鄰居，但兩人早有嫌隙，2017年6月間雙方在社區中庭發生口角，他直接開罵對方「你有病」；同年12月間兩人再度於中庭「開戰」，這次，許男同樣用台語大罵鄧男，「別出來外面下西下僅」、「不要出來外面」、「你下西下僅啦」。

鄧男不甘心平白挨罵，氣得提告公然侮辱。不過，許男出庭時反駁，當時自己的確有對鄧男開罵，但沒有侮辱的意思，「他制止我咳嗽、蒐證，我才會講『你有病』，其他鄰居也有咳嗽，他卻只針對我，我只是要保護我自己，沒有其他的意思。」

▲許男認為鄧男故意找麻煩，自己只是咳嗽就被制止。（示意圖／記者林瑩真攝）

一審台南地院法官認為，許男的言行並未嚴重侵害法益，因此判決無罪。台南地檢署檢察官不服提出上訴，二審台南高分院法官勘驗相關的監視器畫面，發現許男是在情緒不滿的狀態下，以敵對性語調多次開罵，因為言語已經具有針對性，加上他的態度是要表達自己的不滿，口氣難免不好，對方聽起來當然也會覺得受到人格攻擊。

法官接著表示，「你有病」、「下西下僅」等詞皆為貶抑的粗俗言語，如果是在嘻笑狀態下說出，可以理解成是在開玩笑，但許、鄧兩人當時的情緒都異於平常，上述這兩句話又是指人身心不健全、言行丟人現眼，難以認為許男沒有侮辱的意思，況且鄧男並未做出不法行為，他也沒有保護自己的必要，最後裁定撤銷原判決，改依公然侮辱罪判處1萬元罰金，可易服勞役。

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