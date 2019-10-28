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激情交纏到一半...她感覺前男友「沒那麼硬」！拔刀殺人苦喊：下輩子別再見

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▲台南地院以尤女涉犯殺人罪嫌疑重大，所犯重罪且有逃亡的事實，曾企圖自殺，為保全其生命身體，認有羈押必要而裁定羈押。（圖／記者林悅翻攝）

▲尤女不甘遭前男友玩弄，交纏到一半拔刀殺人。（圖／記者林悅翻攝）

記者戴若涵／台南報導

台南市一名尤姓女子與郭姓男友分分合合，2018年間尤女到郭男住處，2人發生性關係，過程中尤女懷疑郭可能在外面與其他女人先激情交疊過，於是向郭表示「沒辦法就不要勉強」，而後突然想起過往的恩怨情仇，竟由愛生恨拋出一句「下輩子不要再見面」，下秒抽出水果刀刺死對方。台南高分院日前改判尤女有期徒刑12年。

判決書指出，2018年7月20日清晨7時許，郭男酒後打電話約尤女在住處見面，2人躺在床上發生性關係。尤女突然想起2人過往的恩怨情仇，竟趁對方翻身側躺的時候，向他說了句「下輩子我們不要再見面了，我馬上到」，隨即從包包中抽出平時防身用的水果刀，朝郭男的右頸刺去，當場見血。尤女將水果刀拔出後，郭男緩慢起身朝尤女走去，此時尤女再度出手持刀刺向郭男的左上腹，頸部刀傷讓郭休克當場死亡。

事後尤女先搭乘計程車返回租屋處，再駕駛自己的黑色自小客車南下屏東老家。警方透過尤女的妹妹得知，尤女情緒激動，表示要開車去台東跳海自殺，先是苦口婆心的勸阻尤女尋短，而後趕緊於21日傍晚將她帶回市警一分局偵訊，並將她依殺人罪移送台南地檢署偵辦。

尤女在法院審理時供稱，由於從事八大行業要防身才會隨身攜帶水果刀，案發前一日她下班時沒回住處，所以沒將刀子取出，2人發生性關係時，她猜想郭男應該在外面有跟別的女人發生關係，「我告訴他沒辦法就不要勉強先休息」，之後尤女躺在床上想著「2個人都那麼苦，我想帶他離開這個世界不想他那麼痛苦」，所以才會出手殺人。

台南地方法院審理後認為，2人數度分合，之間又有經濟、生活壓力及感情糾葛，案發時是被害人主動邀約尤女才前往住處，為臨時起意萌生殺機，衡量尤女坦承犯行，並有悔悟歉疚之意，依殺人罪判她15年徒刑。

尤女在台南高分院審理時供稱，當時是郭男要求發生性行為，「他有放進去，但是我覺得他從外面已經有做愛回來，已經有發生性行為，那種硬度不是那麼硬」、「愛很深」、「他一次一次出去玩，感情受傷回來，我還是接受他，我的心很痛」「他同時間交3個女友」、「當下我覺得我殺了他，我就可以把命還給他」。

台南高分院審酌，2人間的情感糾纏導致尤女既愛又怨，她應邀到郭男住處，又直覺郭男在外剛與女友發生性關係，卻仍邀約她肉體交纏，讓她不甘心成為砲友或洩慾工具，內心受到極大刺激，加上尤女又患有焦慮、恐慌、失眠等症狀，造成她因衝動、失慮而犯罪，決定撤銷原判決，改判她有期徒刑12年。

我該答應女友嗎？

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