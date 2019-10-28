韓國瑜問「我長得很傻？」　林濁水回酸：不傻！是民眾草包





▲韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜26日在澎湖舉行1個小時的座談會，針對現場有民眾提議海底隧道，他僅保守回應「要評估看看」，還提及自己曾說3000公尺高山蓋升旗台是「可以來了解看看」，結果被韓黑扭曲，難道「我長得像很傻的樣子嗎？」對此，前民進黨立委林濁水酸說，「是廣大民眾草包，哪會是韓國瑜傻。」

韓國瑜26日在澎湖與地方基層幹部舉行座談會時，關於有民眾認為澎湖交通不方便，希望能有海底隧道等提案，他僅保守回應「海底隧道這個大工程，我不敢隨便承諾。」

隨後韓國瑜補充，他之前說高山掛國旗可以來了解看看，結果就被黑韓攻擊傻瓜腦袋不清楚，「我長得像很傻的樣子嗎？」所以海底隧道這個重大工程必須評估，不能立刻答覆。

針對韓國瑜酸說「我長得像很傻的樣子嗎？」，林濁水28日上午在臉書上表示，韓國瑜在選舉時懂得說要到太平島挖石油，不傻！當選後又懂得說「誰說的？」這也不傻！

林濁水酸說，韓國瑜懂得說要提供公費給大學生遊學，不傻！且也懂得馬上說，主張找經費又不是承諾要做，也不傻；懂得說故宮典藏全搬出來展，庶民拍手，不傻！懂得說那是數位展出，知識藍齊拍手，不傻！澎湖早小三通了，卻沒有人知道，趕快說會推動，不傻！「既然是累積了層出不窮的不傻，聰明得不得了但民調卻直直落，還說什麼草包？可見結論只能是廣大民眾草包，那會是韓國瑜傻。」

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