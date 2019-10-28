澎湖小三通「有名無實？」　陸委會：縣府提需求定盡力配合

▲國民黨總統參選人韓國瑜承諾將解決澎湖小三通問題。（圖／記者洪正達攝）



記者蔡紹堅／台北報導

澎湖縣長賴峰偉27日指澎湖的小三通是「有小三通知名，無小三通之實」，希望能與大陸建立穩定航線，但事涉兩岸，需經中央同意。陸委會表示，政府已將馬公港、馬公機場核定為大、小三通的直航點，只要澎湖提出需求，中央就可依法配合處理兩岸海空運直航相關事宜，沒有另需獲得中央同意的問題。

▼金門小三通人數逐年破新高。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會提到，政府一向非常支持澎湖發展，並致力澎湖與中國大陸之海空運輸便捷化，以促進陸客到澎湖觀光，「賴縣長上任以來，本會持續與縣府保持聯繫溝通。今年5月澎湖與上海觀光包機首航，就是本會陳（明通）主委在聽取賴縣長建言後，極力促成，並已順利完成；麗星郵輪亦依現行規定予以核准，順利載運陸客到澎湖觀光。」

▼澎湖縣長賴峰偉會見國台辦主任劉結一。（圖／澎湖縣政府）

陸委會還說，政府不只核定馬公港是「小三通」及「大三通」兩岸海運直航港口，也將馬公機場列為「大三通」兩岸空運直航機場，「只要澎湖縣政府提出需求，中央政府依照現行政策及法規，即可配合處理兩岸海空運直航相關事宜，沒有另需獲得中央政府同意的問題。」

陸委會強調，政府歡迎陸客來台（含金馬澎）觀光，並已備具「大三通」及「小三通」之兩岸海空運輸便捷機制，「中央與地方政府是協力關係，只要對民眾有利，縣政府提出需求，中央政府一定儘量來配合。」

▼陸委會主委陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）