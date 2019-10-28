攝影記者遭港警「硬扯面罩」...藍色水劑染全身　黃定光：記者無權反抗

▲攝影記者被港警強行扯下面罩。（圖／翻攝香港電台）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港《禁蒙面法》通過後引發多起衝突，對此，網民昨（27）日發起「追究警暴」集會，下午3時在尖沙咀梳士巴利花園聚集。據悉，該集會最後演變為一連串衝突，一名攝影記者在拍攝時，被港警推開攝影機，並強行扯下面罩。隨後，港警噴撒藍色水劑及胡椒噴霧，現場多名記者全遭殃。

綜合港媒報導，昨日的集會衝突蔓延至旺角等地區，直到晚上10點仍位停止，港警隨後在彌敦道近亞皆老街一帶發射催淚彈，驅散人群。期間，有速龍小隊警員在亞皆老街噴射藍色水劑及胡椒噴霧，多名記者當時皆在現場，據悉，香港電台攝影師被正面噴中，不僅全身變藍，連攝影機都染上藍色水劑。

▲▼速龍小隊警員噴射藍色水劑，驅趕示威民眾。（圖／翻攝香港電台）

香港電台報導，該台一名攝影記者當時在旺角彌敦道採訪，突然被防暴警察阻擋及推撞，隨後又被一名持長槍警員推肩膀、強行扯下面罩及推開錄影機，且當時警方還正在施放催淚彈。據悉，該名攝影記者當時掛有記者證，身穿印有港台標誌的反光衣，且攝影機也有貼上港台標誌。

對此，立法會禁止蒙面規例小組委員會主席黃定光今表示，曾在網路上的影片片段見到，有暴徒冒充記者，所以警方必須確認身分，「如果執法者需要記者摘掉口罩的話，記者必須要服從」。

黃定光表示，事實上，《禁止蒙面規例》並無規定豁免記者。另外，他也提到，要識別記者需要看其服飾、手上有無攝影器材，以及當時他正在做的工作，若有人在公眾活動做不合理或違法的事，警方執法是無可厚非的。

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