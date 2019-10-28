「政治事件」持續　香港商舖減價出售兩個月飆升11.5%

▲香港街景。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

香港近來零售業表現持續疲弱，資料顯示，截至21日，商舖頂租與減價出售的個案共145個，比8月底升幅11.5%，在頂租的個案中，超過8成為餐飲業，包括茶餐廳、非中式餐館、甜品店及酒吧。港媒指出，這是近來由於政治事件持續，導致不少港人減少外出用餐所導致。

《香港01》報導，若按地區劃分，九龍區放頂租個案最新報65宗，佔總數近四成半，比8月底的52宗大升13宗，增幅比香港區和新界區都高。

報導指出，近來因「政治事件持續」，除訪港旅客大減外，不少港人也減少外出用餐，在部分傳統旅客區，還有餐廳出現員工數目比顧客還要多的情況。此外，由於港鐵多次提早結束服務，部分餐廳提早關門，以便讓部分員工可以趕及回家，進一步影響了其生意。

面對租金、食材及員工工資等成本問題，部份商戶認為難以維持生意，所以將舖位放頂出租。除餐飲業商戶外，放頂租個案也包括受大陸旅客歡迎的藥妝店及珠寶鐘錶店，而美容美甲店、食品店及運動服裝店也出現零星放頂出租的個案。

美聯旺舖董事盧展豪表示，除中美貿易戰外，本港政治事件未見平息，令訪港旅客急挫，也令本港市民消費意欲下降。各行各業的生意大受影響，尤以對餐飲業的影響較大，令商舖放頂租個案持續上升。

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