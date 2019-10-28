▲10月份消費者信心指數公布，投資股市時機、就業機會持續下跌。（圖／pixabay）

記者余弦妙／台北報導

中央大學台經中心今（28）日公布最新10月份消費者信心指數（CCI）調查，雖然10月CCI指數持續走升總數為80.97點，與上月相較上升0.11點，不過在「未來半年投資股票時機」上卻持續下降，本月調查為61.6點，較上個月調查結果下降3.5點，下降幅度為最高。

根據中央大學台經中心調查顯示，在六項分項指標中，上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，本月調查結果為105.40點，較上個月上升3.15點；緊接著是「未來半年國內物價水準」，本次調查結果為52.75點，與上個月調查結果相較上升1.5點。

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上升幅度第三的指標是「未來半年國內經濟景氣」，本月調查結果為87.30點，與上個月調查結果相較上升0.95點。上升幅度第四的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，本次調查結果為91.15點，與上月的調查結果相較上升0.65點。

而在下降幅度最多的指標則是「未來半年投資股票時機」，本月調查為61.6點，較上個月調查結果下降3.5點，未來半年投資股票時機，在上個月調查為65.1點，較8月份調查結果下降0.1點。緊接著則是在上個月就創下跌自2010年11個月以來的新低的「未來半年國內就業機會」，9月調查結果為89.70點，下降4.3點，而10月調查結果為87.6點，與上個月調查結果相較下降2.1點。以上兩個指數皆連續兩個月持續走跌。

中央大學台經中心指出，如果從絕對水準來看，六項指標有五項偏向皆悲觀指標，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」為樂觀。

另外，「目前健康狀況」指標部分，本月調查結果為115.6點，較上月的調查結果下降7.4點，顯示民眾對自己健康呈現樂觀。「預期健康狀況」指標部分，本月調查結果為101.1點，與上月的調查結果相較下降4.6點，呈現樂觀。